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Німецька компанія Knauf купує родовище гіпсу на Тернопільщині

Німецька компанія Knauf купує родовище гіпсу на Тернопільщині
Видобування гіпсу

Компанія ТОВ "Кнауф Гіпс Скала", яка є підрозділом німецької Knauf, виграла аукціон Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) на отримання спеціального дозволу для видобування гіпсу на Сковʼятинському родовищі у Тернопільській області. 

Про це повідомляє NADRA.INFO.

Сковʼятинське родовище розташоване на площі 115 га. Запаси гіпсу категорій В+С1 складають 43,9 млн тонн, що забезпечить видобування протягом понад 84 років.

Згідно з даними платформи UBIZ.ua, аукціон стартував з ціни 119,6 млн грн, а перемогу отримала компанія "Кнауф Гіпс Скала" зі ставкою 121,05 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця стало Кам’янець-Подільське акціонерне товариство "Гіпсовик", яке запропонувало 120,55 млн грн.

Виробничі потужності Knauf

Knauf уже здійснює видобування гіпсу на сусідньому Шишковецькому родовищі (спеціальний дозвіл № 3579, чинний до 2034 року). Площа цього родовища складає 41 га, а запаси гіпсу становлять понад 11,4 млн тонн (дані за 2021 рік).

Крім того, компанія Knauf планує будівництво нового заводу в Тернопільській області, де вироблятимуть гіпсокартон та сухі будівельні суміші.

Фото 2 — Німецька компанія Knauf купує родовище гіпсу на Тернопільщині

Умови користування надрами

Спеціальний дозвіл на розробку родовища видається на 20 років. Вартість геологічної інформації, згідно з методикою Кабінету Міністрів України, складає 6% ціни спеціального дозволу, а пакет аукціонної документації коштує 72 550 грн з ПДВ.

Отримання доступу до нового родовища дозволить Knauf розширити виробничі потужності та забезпечити додаткові робочі місця у Тернопільській області. Компанія продовжує інвестувати в український ринок, підтримуючи його розвиток навіть в умовах війни.

Нагадаємо, про те, що німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей стало відомо 8 січня.

Автор:
Тетяна Гойденко