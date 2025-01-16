Немецкая компания Knauf покупает месторождение гипса в Тернопольской области

Компания ООО "Кнауф Гипс Скала", которая является подразделением немецкой Knauf, выиграла аукцион Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр) на получение специального разрешения на добычу гипса на Сковятинском месторождении в Тернопольской области.

Об этом сообщает NADRA.INFO.

Сковятинское месторождение расположено на площади 115 га. Запасы гипса категорий В+С1 составляют 43,9 млн тонн, что обеспечит добычу более 84 лет.

Согласно данным платформы UBIZ.ua, аукцион стартовал с цены 119,6 млн. грн., а победу одержала компания "Кнауф Гипс Скала" со ставкой 121,05 млн. грн.

Единственным конкурентом победителя стало Каменец-Подольское акционерное общество "Гипсовик", предложившее 120,55 млн грн.

Производственные мощности Knauf

Knauf уже производит добычу гипса на соседнем Шишковецком месторождении (специальное разрешение № 3579, действующее до 2034 года). Площадь этого месторождения составляет 41 га, а запасы гипса составляют более 11,4 млн. тонн (данные за 2021 год).

Кроме того, Knauf планирует строительство нового завода в Тернопольской области, где будут производить гипсокартон и сухие строительные смеси.

Условия использования недрами

Специальное разрешение на разработку месторождения выдается на 20 лет. Стоимость геологической информации согласно методике Кабинета Министров Украины составляет 6% цены специального разрешения, а пакет аукционной документации стоит 72 550 грн с НДС.

Доступ к новому месторождению позволит Knauf расширить производственные мощности и обеспечить дополнительные рабочие места в Тернопольской области. Компания продолжает инвестировать в украинский рынок, поддерживая его развитие даже в условиях войны.

Напомним, что немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей стало известно 8 января.