Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 13 ноября беспилотники атаковали российский Волгоград. В результате атаки возник пожар на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов компании "ЛУКойл".

Как пишет Dilo, об этом сообщает Astra.

Последствия атаки

Отмечается, что местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе местных сил ПВО.

Об атаке сообщили в администрации Волгоградской области.

В результате падения обломков БпЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано», — цитирует администрация губернатора региона Андрея Бочарова.

Проанализировав фото очевидцев, аналитики установили, что в Красноармейском районе горит НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На снимках в сети видно сразу несколько очагов пожара на территории предприятия.

Как сообщил Telegram-канал Dnipro Osint, вероятно, поражены по меньшей мере две установки первичной переработки нефти: ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6.

Примечательно, что вместе они снабжают около 70% всех мощностей первичной переработки нефти завода.

Также Telegram-канал Astra рассказал, что, несмотря на ночь, на заправках Волгограда появились очереди из-за атаки беспилотников по НПЗ.

"Время – два часа ночи. Что там у нас, Волгоград? Снова началось?" – спрашивает автор одного из видео.

О Волгоградском НПЗ

Волгоградский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России. Он работает с 1957 года. Его мощность составляет около 14,8 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, нефтяной кокс, битум, базовые масла. Волгоградский НПЗ снабжает нефтепродуктами южные регионы России.

Удары по НПЗ

11 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Омске. На территории промышленной зоны зафиксировали масштабный пожар, который продолжал разрастаться.

5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.

3 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.

До этого украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Как писал Reuters, украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивавших около 30% переработки нефти. За последнюю неделю удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших НПЗ России.