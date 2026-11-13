UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,38

+0,06

EUR

50,34

--0,14

Наличный курс:

USD

46,23

46,04

EUR

51,42

51,10

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России: вспыхнул масштабный пожар

На Волгоградском НПЗ масштабный пожар после ударов БПЛА
На Волгоградском НПЗ масштабный пожар после ударов БПЛА

В ночь на 13 ноября беспилотники атаковали российский Волгоград. В результате атаки возник пожар на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов компании "ЛУКойл".

Как пишет Dilo, об этом сообщает Astra.

Последствия атаки

Отмечается, что местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе местных сил ПВО.

Об атаке сообщили в администрации Волгоградской области.

В результате падения обломков БпЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано», — цитирует администрация губернатора региона Андрея Бочарова.

Проанализировав фото очевидцев, аналитики установили, что в Красноармейском районе горит НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На снимках в сети видно сразу несколько очагов пожара на территории предприятия.

Как сообщил Telegram-канал Dnipro Osint, вероятно, поражены по меньшей мере две установки первичной переработки нефти: ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6.

Примечательно, что вместе они снабжают около 70% всех мощностей первичной переработки нефти завода.

Также Telegram-канал Astra рассказал, что, несмотря на ночь, на заправках Волгограда появились очереди из-за атаки беспилотников по НПЗ.

"Время – два часа ночи. Что там у нас, Волгоград? Снова началось?" – спрашивает автор одного из видео.

О Волгоградском НПЗ

Волгоградский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России. Он работает с 1957 года. Его мощность составляет около 14,8 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, нефтяной кокс, битум, базовые масла. Волгоградский НПЗ снабжает нефтепродуктами южные регионы России.

Удары по НПЗ

11 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Омске. На территории промышленной зоны зафиксировали масштабный пожар, который продолжал разрастаться.

5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.

3 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.

До этого украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Как писал Reuters, украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивавших около 30% переработки нефти. За последнюю неделю удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших НПЗ России.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности