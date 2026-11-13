Дрони атакували один із найбільших НПЗ у Росії: спалахнула масштабна пожежа

У ніч проти 13 листопада безпілотники атакували російський Волгоград. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з найбільших у Росії нафтопереробних заводів компанії "Лукойл".

Як пише Dilo, про це повідомляє Astra.

Наслідки атаки

Зазначається, що місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та роботу місцевих сил ППО.

Про атаку повідомили в адміністрації Волгоградської області.

«Унаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані локальні займання на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда, а також на прилеглій території. На місці працюють оперативні служби. Наразі постраждалих немає, пошкоджень житлових об'єктів не зафіксовано», — цитує адміністрація губернатора регіону Андрія Бочарова.

Проаналізувавши фото очевидців, аналітики встановили, що у Красноармійському районі горить НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». На знімках у мережі видно одразу кілька осередків пожежі на території підприємства.

Як повідомив Telegram-канал Dnipro Osint, ймовірно, уражено щонайменше дві установки первинної переробки нафти: ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6.

Примітно, що разом вони забезпечують близько 70% всіх потужностей первиної переробки нафти заводу.

Також Telegram-канал Astra розповів, що попри ніч, на заправках Волгограду з'явилися черги через атаку безпілотників по НПЗ.

"Час – друга година ночі. Що там у нас, Волгоград? Знову почалося?" – запитує автор одного з відео.

Про Волгоградський НПЗ

Волгоградський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він працює з 1957 року. Його потужність складає близько 14,8 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, нафтовий кокс, бітум, базові оливи. Волгоградський НПЗ забезпечує нафтопродуктами південні регіони Росії.

Удари по НПЗ

11 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Омську. На території промислової зони зафіксували масштабну пожежу, яка продовжувала розростатися.

5 листопада дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – Рязанський НПЗ. Після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа.

3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

До цього українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Як писав Reuters, українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських нафтопереробних заводів, які забезпечували близько 30% переробки нафти. За останній тиждень удари порушили роботу дев'яти з 35 найбільших НПЗ Росії.