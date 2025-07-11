URC 2025: Украина получит 200 миллионов евро на восстановление и модернизацию гидроэнергетики

В рамках продолжающейся в Риме Конференции по вопросам восстановления Украины Ukraine Recovery Conference (URC 2025) Украина заключила ряд стратегических соглашений в сфере гидроэнергетики. Общий объем финансирования, предусмотренный договоренностями, составляет 200 миллионов евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Министерство энергетики .

Денежные средства пойдут на усиление устойчивости энергосистемы, обновление гидроэлектростанций и увеличение доли зеленой энергии в энергобалансе страны.

Ключевым партнером в этом направлении является Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который выделяет кредит в 200 миллионов евро.

Также подписано соглашение с итальянской компанией Webuild, которая будет участвовать в развитии Днестровского гидроузла. Это имеет значение для увеличения мощностей балансировки украинской энергосистемы, что особенно важно в условиях роста доли возобновляемой энергии.

Отдельно договорено о сотрудничестве с Voith Hydro (Германия), которое присоединится к созданию современных обучающих программ, а также организует переквалификацию персонала, необходимую для модернизации украинской гидроэнергетики по лучшим международным стандартам.

В Министерстве энергетики подчеркивают, что такие договоренности являются важным этапом в развитии сильной, устойчивой и современной энергосистемы. Международная поддержка помогает не только восстанавливать поврежденную инфраструктуру, но и вводить долгосрочные решения для энергетической независимости и зеленого перехода Украины.

Добавим, что во время URC 2025 НАК "Нефтегаз Украины" и глобальная энергетическая технологическая компания Baker Hughes заключили меморандум о стратегическом партнерстве. Документ направлен на укрепление и модернизацию энергетической инфраструктуры Украины с учетом потребностей военного времени и перспектив послевоенного восстановления.