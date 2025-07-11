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От бурения до геотермальных технологий: "Нафтогаз" и Baker Hughes подписали меморандум о партнерстве

Нефтегаз
Нефтегаз и Baker Hughes подписали меморандум о партнерстве / Министерство энергетики

10 июля 2025 г. в Риме, в рамках международной конференции Ukraine Recovery Conference, НАК "Нафтогаз Украины" и глобальная энергетическая технологическая компания Baker Hughes заключили меморандум о стратегическом партнерстве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Документ направлен на укрепление и модернизацию энергетической инфраструктуры Украины с учетом потребностей военного времени и перспектив послевоенного восстановления.

Стороны договорились о совместной разработке технических, операционных и коммерческих решений в таких областях, как добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа. Отдельное внимание будет уделено геотермальным проектам, технологиям улавливания углерода и производству электроэнергии.

"Группа Нафтогаз строит партнерства, которые помогают Украине преодолевать вызовы военного времени, внедрять современные энергетические решения и укреплять энергетическую независимость. Baker Hughes имеет мировую экспертизу в нефтегазовой отрасли и технологиях энергетического перехода, и мы видим большой потенциал в этом сотрудничестве", - отметил глава правления.

В рамках договоренностей стороны будут исследовать возможности применения технологий в следующих направлениях:

  • сервисные решения и оборудование для бурения и обустройства скважин;
  • технологии для снижения выбросов, включая улавливание углерода, водородную и геотермальную энергетику;
  • цифровые сервисы; автоматизация, аналитика;
  • оборудование для подземных работ и оптимизации производственных процессов;
  • программное обеспечение управления активами и процессами бурения.

Отдельный меморандум заключен между Baker Hughes и АО "Укртрансгаз", входящим в Группу Нафтогаз. Он предусматривает оценку возможностей использования газового технологического оборудования компании в проектах по подземному хранению газа и производству электроэнергии в Украине.

"Конечная цель наших компаний - содействие энергетической безопасности и декарбонизации энергетического сектора Украины, а также поддержка будущего восстановления экономики страны с помощью надежных и современных энергетических решений", - отметил президент Baker Hughes Паоло Ноччони.

Компания Baker Hughes имеет многолетний опыт работы в Украине и один из самых широких мировых портфелей технологических решений в сфере энергетики. Сотрудничество с Нафтогазом должно стать новым этапом в развитии технологически модернизированной, экологически ответственной и устойчивой энергетической системы Украины.

Напомним, о том, что "Нафтогаз" планирует привлечь инвестиции от Baker Hughes, стало известно еще в 2019 году.

Автор:
Татьяна Гойденко