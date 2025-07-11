Від буріння до геотермальних технологій: "Нафтогаз" і Baker Hughes підписали меморандум про партнерство

10 липня 2025 року в Римі, в рамках міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference, НАК "Нафтогаз України" та глобальна енергетична технологічна компанія Baker Hughes уклали меморандум про стратегічне партнерство.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Документ спрямований на зміцнення та модернізацію енергетичної інфраструктури України, з урахуванням потреб воєнного часу та перспектив післявоєнного відновлення.

Сторони домовилися про спільну розробку технічних, операційних та комерційних рішень у таких сферах, як видобуток, транспортування, зберігання і переробка нафти й газу. Окрему увагу буде приділено геотермальним проєктам, технологіям уловлювання вуглецю та виробництву електроенергії.

"Група Нафтогаз будує партнерства, які допомагають Україні долати виклики воєнного часу, впроваджувати сучасні енергетичні рішення та зміцнювати енергетичну незалежність. Baker Hughes має світову експертизу в нафтогазовій галузі та технологіях енергетичного переходу, і ми бачимо великий потенціал у цій співпраці", - зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

У межах домовленостей сторони досліджуватимуть можливості застосування технологій у таких напрямах:

сервісні рішення та обладнання для буріння і облаштування свердловин;

технології для зниження викидів, включно з уловлюванням вуглецю, водневою та геотермальною енергетикою;

цифрові сервіси, автоматизація, аналітика;

обладнання для підземних робіт та оптимізації виробничих процесів;

програмне забезпечення для управління активами й процесами буріння.

Окремий меморандум укладено між Baker Hughes та АТ "Укртрансгаз", що входить до Групи Нафтогаз. Він передбачає оцінку можливостей використання газового технологічного обладнання компанії в проєктах із підземного зберігання газу та виробництва електроенергії в Україні.

"Кінцевою метою наших компаній є сприяння енергетичній безпеці та декарбонізації енергетичного сектору України, а також підтримка майбутнього відновлення економіки країни за допомогою надійних і сучасних енергетичних рішень", - зазначив президент Baker Hughes Паоло Ноччоні.

Компанія Baker Hughes має багаторічний досвід роботи в Україні та один із найширших світових портфелів технологічних рішень у сфері енергетики. Співпраця з Нафтогазом має стати новим етапом у розвитку технологічно модернізованої, екологічно відповідальної та стійкої енергетичної системи України.

Нагадаємо, про те, що "Нафтогаз" планує залучити інвестиції від Baker Hughes стало відомо ще у 2019 році.