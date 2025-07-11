URC 2025: Україна отримає 200 мільйонів євро на відновлення і модернізацію гідроенергетики

У межах Конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference (URC 2025), що триває у Римі, Україна уклала низку стратегічних угод у сфері гідроенергетики. Загальний обсяг фінансування, передбачений домовленостями, становить 200 мільйонів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство енергетики.

Кошти підуть на посилення стійкості енергосистеми, оновлення гідроелектростанцій та збільшення частки зеленої енергії в енергобалансі країни.

Ключовим партнером у цьому напрямку виступає Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який виділяє кредит у 200 мільйонів євро. Перший транш у розмірі 120 мільйонів євро буде спрямовано на підтримку стабільності та модернізацію критичного обладнання гідроелектростанцій, що дозволить суттєво підвищити їхню надійність та експлуатаційну стійкість.

Також підписано угоду з італійською компанією Webuild, яка братиме участь у розвитку Дністровського гідровузла. Це має значення для збільшення потужностей балансування української енергосистеми, що особливо важливо в умовах зростання частки відновлюваної енергії.

Окремо домовлено про співпрацю з Voith Hydro (Німеччина), яка долучиться до створення сучасних навчальних програм, а також організує перекваліфікацію персоналу, необхідну для модернізації української гідроенергетики за найкращими міжнародними стандартами.

У Міністерстві енергетики наголошують, що такі домовленості є важливим етапом у розбудові сильної, стійкої та сучасної енергосистеми. Міжнародна підтримка допомагає не лише відновлювати пошкоджену інфраструктуру, але й впроваджувати довгострокові рішення для енергетичної незалежності та зеленого переходу України.

Додамо, що під час URC 2025 НАК "Нафтогаз України" та глобальна енергетична технологічна компанія Baker Hughes уклали меморандум про стратегічне партнерство. Документ спрямований на зміцнення та модернізацію енергетичної інфраструктури України, з урахуванням потреб воєнного часу та перспектив післявоєнного відновлення.