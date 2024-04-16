"Дія" спільно з НБУ запроваджує процес мультишерингу документів: як це працює

Україна робить крок вперед у спрощенні бюрократичних процесів завдяки новій функції мультишерингу в застосунку "Дія". Ця інновація дозволить громадянам ділитися не лише цифровими копіями документів, а й довідками про доходи за допомогою кількох кліків.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Працюємо спільно з Національним банком над удосконаленням шерингу документів. Тепер в установах українці через Дію зможуть ділитися копіями й даними не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7. І це все за один раз у кілька кліків", - йдеться в повідомленні.

Традиційно, для надсилання таких документів, користувачам необхідно було відправляти окремі копії через різні канали, але з введенням мультишерингу цей процес стане надзвичайно швидким та ефективним.

"За допомогою застосунку Дія тепер можна за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан", - додають у НБУ.

За словами розробників, нова функція забезпечить автоматичне заповнення полів в електронних заявах та договорах, роблячи процес більш зручним для всіх сторін.

В Нацбанку зазначили, що обмін інформацією відбуватиметься лише за згодою клієнта. Саме він обиратиме, якій банківській установі та який набір відомостей надати.

Запит на документи надсилається від установи, а користувачі за допомогою одного "Дія підпису" можуть підтвердити передачу всіх необхідних документів одночасно.

Додамо, у застосунок можна завантажувати документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії. Окрім цього, у "Дії" вже зовсім скоро запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, а також у планах є послуги для ветеранів. Також у застосунку може зʼявитися можливість розмитнення авто.

Слід зазначити, що Мінцифри розпочало модернізацію "Дії": до кінця 2024 року застосунок і портал хочуть адаптувати під вимоги цифрової доступності, зокрема – для людей із вадами зору та слуху.