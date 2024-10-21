BankID НБУ: кількість електронних ідентифікацій за III квартал 2024 року зросла на 9%

У III кварталі 2024 року було зафіксовано стале зростання попиту на використання Системи BankID НБУ, яка забезпечує віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян для доступу до дистанційних послуг в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій за липень-вересень склала 24,2 мільйона запитів, що на 9% більше порівняно з попереднім кварталом.

Кількість учасників системи також зросла: до неї підключилися чотири нові надавачі послуг та два додаткові абонентські вузли. Серед нових учасників – мобільний застосунок для освіти "Мрія", який використовують учні, батьки та вчителі.

Загалом система BankID НБУ наразі налічує 39 банків-ідентифікаторів та 108 абонентів-надавачів послуг.

Крім того, НБУ завершив попередню оцінку відповідності Системи вимогам європейського регламенту eIDAS для електронної ідентифікації з середнім рівнем довіри, і визначив наступні кроки для її реєстрації в ЄС.

У ІІ кварталі 2024 року спостерігалося стабільне зростання попиту на використання системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації громадян для отримання доступу до широкого спектру дистанційних послуг в Україні. Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій з використанням системи у квітні – червні цього року становила 22,3 млн шт. Це більш як на третину (на 38%) перевищує показник I кварталу 2024 року.

Додамо, система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС. В НБУ зазначають, що попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення системи BankID у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS.