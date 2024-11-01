НБУ обязал банки сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов

Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого "дробления бизнеса".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов, заключающихся в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других субъектов хозяйствования, в частности, привлечение физических лиц-предпринимателей, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения. .

Такие схемы характеризуются определенными признаками, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП (группы), примеры которых приведены в письме НБУ к небанковским учреждениям и банковским ассоциациям.

Как отмечают в регуляторе, если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны сообщить Госфинмониторингу о таких финансовых операциях, а также принять решение по дальнейшим деловым отношениям с учетом выявленных рисков в порядке, определенном законодательством в сфере финансового мониторинга.

"Соблюдая эти рекомендации, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и повысить эффективность управления рисками", — убеждены в НБУ.

НБУ борется с "дропами"

Напомним, Верховная Рада 8 октября приняла закон " О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Он поможет побороть различные финансовые мошенничества, в том числе и бороться с "дропами" — людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета в дальнейшем используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Также Национальный банк Украины решил установить с 1 октября временно на пол года лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)

В регуляторе говорят, что 98% клиентов ежемесячно совершают переводы, не превышающие указанную сумму, поэтому граждане не почувствуют изменений.

Доступной остается возможность осуществить перевод по реквизитам IBAN, даже если лимит будет исчерпан.

К тому же, его не будут применять, если официальные доходы за месяц превышают сумму установленного ограничения.