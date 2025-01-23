Бизнесов иностранцев стало меньше на четверть: граждане каких стран чаще всего открывают компании в Украине

По данным Единого государственного реестра, более 1,1 тысяч новых компаний с иностранными собственниками было зарегистрировано в 2024 году, что на 24,2% меньше, чем в 2023 году. Больше всего таких бизнесов было открыто в столице, Львовской и Одесской областях. Граждане Турции, Польши и США чаще всего открывали бизнес в Украине в прошлом.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Более 1,1 тысяч новых компаний открыли иностранцы

По данным аналитиков, 1109 новых компаний было открыто иностранными гражданами за весь 2024 год. Это на 24% меньше, чем в 2023 году. А по сравнению с 2021 годом, таких бизнесов стало меньше на 60%.

Лидируют граждане Турции

Отмечается, что граждане 78 стран открыли бизнес в Украине в прошлом.

Чаще всего регистрировали компании граждане Турции – 201 бизнес. Следуют граждане Польши — 90 компаний и США — 89 бизнесов.

Популярные регионы и направления деятельности для иностранного бизнеса

Как сообщают в "Опендатаботе", почти половина новых иностранных компаний сосредоточены в Киеве — 542 (48.9%). Также популярными регионами стали Львовщина — 137 компаний (12.4%) и Одесщина — 122 компании (11%).

Как отмечают аналитики, чаще всего иностранные компании занимаются оптовой торговлей (255 компаний, 23%), компьютерным программированием (109 компаний, 9.8%) и операциями с недвижимостью (86 компаний, 7.8%).

В "Опендатаботе" отмечают, что среди вновь созданных компаний в прошлом году, наибольший уставный капитал имеет ООО «ДВЛ УКР» из Киева. Ее конечным бенефициаром значится гражданин Франции, а сумма уставного капитала составила 1,18 млрд. гривен.

В топе также ООО "Трейд Солюшинз" (456,7 млн грн) и ООО "ДК Киев Аутлет" (335,6 млн грн), владельцем которых является гражданин Чехии.

Кроме того, среди зарегистрированных компаний есть те, которые имеют связи с известными украинскими финансовыми группами.

"Это "Омбри Электрикал Энерджи КО. Лимитед" — владелец компании гражданин Греции, однако компания принадлежит к группе семьи Левочкиных. Также "АП Биоэнергетический комплекс" имеет владельцев с гражданством США и Австрии, однако связана с концерном АВЭК (группа Фельдмана)", – констатируют аналитики.

Напомним, в сентябре прошлого года в Украине объявили о запуске uResidency — цифровой сервис, позволяющий зарегистрировать иностранцам бизнес дистанционно с любой точки мира.

Первым банком -партнером программы uResidency стал ПриватБанк. Иностранные резиденты смогут открыть специальный счет в ПриватБанке и вести бизнес через вебпортал Приват24 для бизнеса.