Понад 11 тис. компаній змінили адресу реєстрації у 2024 році: куди переїжджають

За даними Єдиного державного реєстру, 11 083 компанії змінили юридичну адресу реєстрації у 2024 році. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом. Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами став Київ – майже однакова кількість компаній релокувалася сюди та звідси торік.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, понад 11 тис. компаній релокувалися з одного регіону в інший торік. Переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного.

Чим займаються компанії

Як зауважують в "Опендатабот", 32% релокованих компаній займаються оптовою торгівлею, ще 6% — будівництвом. Замикає трійку компаній-мігрантів бізнеси, що проводять операції з нерухомістю — 4,8%.

Звідки переїжджають та куди

Зазначається, що найбільше бізнесу покинуло Київ — 36,6% або 4 тис. компаній. Ще по 10% поїхало з Київської та Дніпропетровської областей.

"Водночас ті самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес. 28% компаній зареєструвалися у Києві. Ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% — до Дніпропетровської", - наголошують аналітики.

Найпопулярніші маршрути переїздів такі:

З Києва до Київської області — 775 компаній;

З Києва до Дніпропетровської області — 575;

З Київської області в Київ — 563.

Найбільшою компанією за доходом у 3 кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад.

Компанія «Кворум-нафта» (5,7 млрд грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія «Золотий дракон» (4 млрд грн доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

Варто зазначити, що компанії можуть змінювати юридичні адреси декілька разів на рік. Наприклад, компанія в сфері оптової торгівлі «Альбакор» (4 млрд грн доходу), торік 5 разів переїжджала з Запорізької області до Дніпропетровської та назад. Наразі бізнес зареєстрований на Дніпропетровщині.

Зауважимо, з початку 2022 року майже 19 тисяч українських компаній змінили своє місце розташування. Значна частина з них віддає перевагу Київській та Закарпатській областям.

Релокація бізнесу

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

Подати заявку можна в особистому кабінеті через один з електронних майданчиків що опрацьовує запити бізнесу, - Національна електронна біржа, SmartTender чи E-Tender. Через них же, а також через сервіс Zakupki.Prom можна розмістити об'єкти чи пропозиції для допомоги бізнесу, що релокується.

Жодних підстав для відмові у переміщенні бізнесу не встановлено, але треба враховувати першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в приймаючих регіонах та черговість перевезення.

Після ухвалення Мінекономіки позитивного рішення про переміщення підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає підбір місця розташування для підприємства, допомогу з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення підприємств здійснюється або самостійно, або силами "Укрзалізниці", або силами "Укрпошти". Також можуть залучатися в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.

840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшисьурядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

Уряд дав дозвіл на пролонгування до 31 грудня 2026 року кредитів за програмою "5-7-9" підприємствам, виробничі потужності яких були розміщені в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.