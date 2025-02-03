Які іноземні компанії реєструють торгові марки в Україні під час війни

За даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, 2 573 заяви на реєстрацію торгової марки іноземцями було подано у 2024 році. Понад 40% з них належать компаніям з США, Кіпру та Швейцарії. Більшість з них займаються медичними і ветеринарними препаратами та рекламою й адмініструванням.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 37% менше іноземних торгових марок зареєструвалося

За даними аналітиків, 2,5 тис. заявок на реєстрацію ТМ було подано в Україні торік. Це на 37% менше, ніж до повномасштабного — тоді було подано понад 4 тис. заявок.

Зазначається, що 18,4% від усіх заявок належать компаніям з США, а ще 12,5% — зі Швейцарії. Трійку країн за заявками закриває Кіпр — 9,7%. Також активно на реєстрацію подавалися бізнеси з Китаю, Великої Британії та Польщі.

Що найчастіше реєструють

Як повідомляють в "Опендатабот", серед ТОП 5 заявників такі компанії:

Філіп Морріс Продактс С.А. — 91 заявка;

Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед — 69;

ЮПЛ Маврикій Лімітед — 69;

Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. — 49;

Фармак АГ — 45.

Як наголошують найчастіше торік подавали на реєстрацію ТМ, пов’язані з:

препаратами для медицини, ветеринарії та гігієни — 711 заявок або 27.6% від загальної кількості;

рекламою, адмініструванням та офісними послугами — 472 або 18.3%;

тютюновими виробами, аксесуарами та замінники — 341 або 13.3%;

науковими, електронними та оптичними приладами — 306 або 11.9%;

косметикою, засоби для догляду та побутовою хімією — 282 або 11.0%.

Рекордсменом стала компанія ФЕЛІКС ТРЕЙД ПТЕ. ЛТД, подавши на реєстрацію торгову марку із 20 сферами діяльності.

Раніше повідомлялося, що найбільшу кількість заявок на реєстрацію торгових марок серед вітчизняних підприємств подала компанія “Рошен”.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 1,1 тисячу нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році , що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Найбільше таких бізнесів було відкрито у столиці, на Львівщині та Одещині. Громадяни Туреччини, Польщі та США найчастіше відкривали бізнес в Україні минулоріч.