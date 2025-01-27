Де в Україні найбільше компаній з "російським слідом" та скільки заробляють

93 компанії за півроку позбулися "російського сліду" попри заборону закону та продовжують вести бізнес в Україні та навіть вигравати державні тендери. Найбільше з них в Києві та Одесі – 59,1%.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що понад 18 тис. компаній в Україні мали російського власника станом на початок повномасштабного вторгнення. 93 компанії за останні півроку фіктивно видалили російських власників попри законодавчу заборону. До травня 2024 року таких бізнесів було 621.

Повідомляється, що "Опендатабот вже направив звернення до Міністерства юстиції України із проханням перевірити законність таких перереєстрацій.

Де найбільше компаній з російським слідом

За даними аналітиків, найбільше компаній, які позбулися російського сліду, зареєстровано у Києві — 47 або 50.5%. На другому місці Одещина — 8 (8.6%), а на третьому — Полтавщина — 5 (5.4%).

Скільки заробляють компанії з колишніми власниками з РФ

Як зауважують в "Опендатабот", 19.4% таких компаній займаються оптовою торгівлею. Ще 12.9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9.7% на будівництві.

"Майже у половини компаній з руським слідом дохід до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12.9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли набути лише дві компанії", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що від початку повномасштабної війни ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідирують за держзакупівлями такі компанії з російським минулим:

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 612 компаній позбулися російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери.

Крім того, серед понад 1000 компаній та 167 ФОПів, які доєднались до програми "Національний кешбек", три компанії мали власників з Російської Федерації на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє росіянин.