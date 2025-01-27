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Где в Украине больше всего компаний с "российским следом" и сколько зарабатывают
93 компании за полгода избавились от "российского следа" несмотря на запрет закона и продолжают вести бизнес в Украине и даже выигрывать государственные тендеры. Большинство из них в Киеве и Одессе – 59,1%.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Отмечается, что более 18 тыс. компаний в Украине имели российского владельца по состоянию на начало полномасштабного вторжения. 93 компании за последние полгода фиктивно удалили российских владельцев, несмотря на законодательный запрет. К маю 2024 года таких бизнесов было 621.
Сообщается, что "Оппендатабот уже направил обращение в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить законность таких перерегистраций.
Где больше всего компаний с российским следом
По данным аналитиков, больше всего компаний, лишившихся российского следа, зарегистрировано в Киеве — 47 или 50.5%. На втором месте Одесщина – 8 (8.6%), а на третьем – Полтавщина – 5 (5.4%).
Сколько зарабатывают компании с бывшими владельцами из РФ
Как отмечают в "Опендатаботе", 19.4% таких компаний занимаются оптовой торговлей. Еще 12.9% специализируются на операциях с недвижимым имуществом, а 9.7% – на строительстве.
"Почти у половины компаний с русским следом доход до 10 млн грн в 2023 году. От 10 до 100 млн грн зарабатывали 12.9% бизнесов. Более 100 млн грн смогли приобрести только две компании", — подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что с самого начала полномасштабной войны эти бизнесы активно участвовали в тендерах. Лидируют по госзакупкам такие компании с российским прошлым:
- ООО "Текстер ЛТД" — 7 тендеров общей суммой 19.6 млн грн;
- ООО "Велесгард" — 1 тендер на сумму 19.3 млн грн;
- ООО "Эра Мобайл" — 37 тендеров общей суммой 1.9 млн грн;
- Общество с дополнительной ответственностью "Брацлав" — 27 тендеров общей суммой 1.7 млн грн;
- ООО "Тепловенмонтаж" — 10 тендеров на сумму 1 млн грн.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 612 компаний лишились российского следа продолжают работать в Украине и выигрывают миллионные государственные тендеры.
Кроме того, среди более 1000 компаний и 167 ФЛП, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", три компании имели владельцев из Российской Федерации на момент начала полномасштабного вторжения, а еще одним бизнесом до сих пор владеет россиянин.