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Какие иностранные компании регистрируют торговые марки в Украине во время войны

регистрация бизнеса
Почти на 37% меньше иностранных торговых марок зарегистрировалось по сравнению с 2021 годом

По данным Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций, 2573 заявления на регистрацию торговой марки иностранцами было подано в 2024 году. Более 40% из них принадлежат компаниям из США, Кипра и Швейцарии. Большинство из них занимаются медицинскими и ветеринарными препаратами, рекламой и администрированием.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 37% меньше иностранных торговых марок зарегистрировалось

По данным аналитиков, 2,5 тыс. заявок на регистрацию ТМ были поданы в Украине в прошлом году. Это на 37% меньше, чем до полномасштабного, тогда было подано более 4 тыс. заявок.

Фото 2 — Какие иностранные компании регистрируют торговые марки в Украине во время войны

Отмечается, что 18,4% всех заявок принадлежат компаниям из США, а еще 12,5% — из Швейцарии. Тройку стран по заявкам закрывает Кипр — 9,7%. Также активно на регистрацию подавались бизнесы из Китая, Великобритании и Польши.

Фото 3 — Какие иностранные компании регистрируют торговые марки в Украине во время войны

Чаще всего регистрируют

Как сообщают в "Опендатаботе", среди ТОП 5 заявителей такие компании:

  • Филипп Моррис Продактс С.А. — 91 заявка;
  • Мистрал Кэпитал Менеджмент Лимитед — 69;
  • ЮПЛ Маврикий Лимитед — 69;
  • Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) Инк. — 49;
  • Фармак АГ — 45.

Как отмечают чаще всего, в прошлом году подавали на регистрацию ТМ, связанные с:

  • препаратами для медицины, ветеринарии и гигиены – 711 заявок или 27.6% от общего количества;
  • рекламой, администрированием и офисными услугами – 472 или 18.3%;
  • табачными изделиями, аксессуарами и заменителями – 341 или 13.3%;
  • научными, электронными и оптическими приборами – 306 или 11.9%;
  • косметикой, средствами по уходу и бытовой химией — 282 или 11.0%.

Рекордсменом стала компания ФЕЛИКС ТРЕЙД ПТЕ. ЛТД, предоставив на регистрацию торговую марку с 20 сферами деятельности.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество заявок на регистрацию торговых марок среди отечественных предприятий подала компания Рошен.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 1,1 тысяч новых компаний с иностранными собственниками было зарегистрировано в 2024 году, что на 24,2% меньше, чем в 2023 году. Больше всего таких бизнесов было открыто в столице, Львовской и Одесской областях. Граждане Турции, Польши и США чаще всего открывали бизнес в Украине в прошлом.

Автор:
Светлана Манько