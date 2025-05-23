215 млрд грн заробила найприбутковіша компанія Києва: про кого йдеться

61% компаній, що потрапили до цьогорічного "Індексу Опендатабота" зареєстровані у Києві. Очолює рейтинг найбільших за оборотом київських компаній — “Д.Трейдінг” — 215,8 млрд грн. Найбільше київських компаній, що потрапили до рейтингу, працюють у сфері телекомунікацій.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Частка київських компаній зростає

Зауважимо, що "Індекс Опендатабота" — це щорічний рейтинг 210 найкращих компаній України, що формується з 2023 року. Частка київських компаній у ньому зростає третій рік поспіль. Якщо у 2023 році таких було 124 (59% від загальної кількості компаній), то у 2025-му — вже 129, або 61,4%.

Хто лідирує

За даними аналітиків, у десятку найбільших київських компаній за доходами у 2025 році ввійшли вже знайомі гіганти. Лідирує ТОВ "Д.Трейдінг" з річним доходом понад 215 млрд грн. Компанія входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії.

Далі йдуть "Енергоатом" (207 млрд грн), "Нафтогаз України" (157 млрд грн) і "Газопостачальна компанія Нафтогаз трейдинг" (124 млрд грн).

До списку також увійшли Приватбанк (110 млрд грн), "Укрнафта" (105 млрд грн), "Укрзалізниця" (103 млрд грн), "Укренерго" (101 млрд грн), "Укргазвидобування" (100 млрд грн) та "Сільпо-Фуд" (93 млрд грн.

Аналітики зазначають, що склад топу не змінився з 2024 року, проте порівняно з 2023-м є перестановки: тоді в десятку входила агрокомпанія "Кернел-Трейд", а "Укрзалізниця" ще не була серед лідерів, проте наразі посідає сьоме місце.

Які сфери діяльності топових компаній Києва

Найбільше київських компаній, що потрапили до рейтингу, працюють у сфері телекомунікацій, банківському секторі та у сфері азартних ігор — по 10 компаній на кожну галузь. Ще 9 київських компаній працюють у сфері телебачення, радіо та видавництві книг.

Також до п’ятірки сфер вперше увійшла професійна, наукова та технічна діяльність (9 компаній), витіснивши транспортно-поштовий сегмент, який був серед лідерів у 2023 році.

Зауважимо, найбільше торік заробили в Україні компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.