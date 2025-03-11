Де в Україні заробляють найбільше: названі найприбутковіші сфери та регіони

Найбільше торік заробили в Україні компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Розподіл за сферою діяльності

Зазначається, що на сферу оптової торгівля припадає 13,3% сукупного доходу всіх українських компаній, роздрібної торгівлі - 12,4%.

Натомість переробна промисловість акумулювала 10,8% доходу (460,7 млрд грн), добувна промисловість - 9,6% (409,7 млрд грн), банківська сфера - 6,3% (267,2 млрд грн), а транспорт та пошта - 5,7 % (243,7 млрд грн).

На інші сфери припадає 21,2% виторгу або 904,8 млрд грн.

Географія доходів

За даними аналітиків, найбільше заробив бізнес, зареєстрований у столиці — 2,6 трлн грн.

На другому місці Дніпропетровщина, де дохід бізнесу торік склав 653 млрд грн. Замикає трійку Київщина (без Києва): 208,3 млрд грн.

Четверту сходинку посідає Запорізька область (123,8 млрд), а на п’ятому місці розташувалася Полтавщина (89 млрд грн)

Найменше заробили бізнеси на Тернопільщині (2,2 млрд грн) та на Івано-Франківщині (3,2 млрд грн).

Топ-10 підприємств України

Рейтинг найбільших компаній України за підсумками 2024 року очолило ТОВ "Д.Трейдінг", яке входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії. Компанія отримала прибуток у 5,6 млрд грн, посунувши на друге місце мережу супермаркетів "АТБ-Маркет".

Десятка найбільших вітчизняних підприємств виглядає наступним чином:

1. ТОВ "Д.Трейдінг" — 215,8 млрд грн (прибуток 5,6 млрд грн)

2. ТОВ "АТБ-Маркет" — 208,9 млрд грн (прибуток 3,1 млрд грн)

3. АТ "Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом"" — 207,0 млрд грн (прибуток 1,3 млрд грн)

4. АТ "Національна Акціонерна Компанія "Нафтогаз України" — 157,8 млрд грн (прибуток 0,9 млрд грн)

5. ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" — 124,9 млрд грн (збиток 9,1 млрд грн)

6. ПАТ "Укpнaфта" — 105,2 млрд грн (прибуток 16,4 млрд грн)

7. АТ "Укрзалізниця" — 102,9 млрд грн (збиток 2,7 млрд грн)

8. ПАТ "Національна Енергетична Компанія "Укренерго"" — 101,1 млрд грн (збиток 37,7 млрд грн)

9. АТ "Укргазвидобування" — 100,6 млрд грн (прибуток 20,9 млрд грн)

10. ТОВ "Сільпо-Фуд" — 93,0 млрд грн (прибуток 0,2 млрд грн).