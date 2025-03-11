Где в Украине больше всего зарабатывают: названы самые прибыльные сферы и регионы

Больше всего в прошлом году заработали в Украине компании из сферы энергетики — 876,9 млрд грн или 21% от общего дохода всех отраслей. Почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Распределение по сфере деятельности

Отмечается, что на сферу оптовой торговли приходится 13,3% совокупного дохода всех украинских компаний, розничной торговли – 12,4%.

Перерабатывающая промышленность аккумулировала 10,8% дохода (460,7 млрд грн), добывающая промышленность — 9,6% (409,7 млрд грн), банковская сфера — 6,3% (267,2 млрд грн), а транспорт и почта — 5,7 % (243,7 млрд грн).

На другие сферы приходится 21,2% выручки или 904,8 млрд. грн.

География доходов

По данным аналитиков, больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в столице — 2,6 трлн грн.

На втором месте Днепропетровщина, где доход бизнеса в прошлом году составил 653 млрд. грн. Замыкает тройку Киевщина (без Киева): 208,3 млрд. грн.

Четвертое место занимает Запорожская область (123,8 млрд), а на пятом месте расположилась Полтавщина (89 млрд грн)

Меньше всего заработали бизнесы на Тернопольщине (2,2 млрд грн) и Ивано-Франковской (3,2 млрд грн).

Топ-10 предприятий Украины

Рейтинг крупнейших компаний Украины по итогам 2024 года возглавил ООО "Д.Трейдинг", которое входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии. Компания получила прибыль в 5,6 млрд грн, сдвинув на второе место сеть супермаркетов "АТБ-Маркет".

Десятка крупнейших отечественных предприятий выглядит следующим образом:

1. ООО "Д.Трейдинг" — 215,8 млрд грн (прибыль 5,6 млрд грн)

2. ООО "АТБ-Маркет" — 208,9 млрд грн (прибыль 3,1 млрд грн)

3. АО "Национальная Атомная Энергогенерирующая Компания "Энергоатом"" — 207,0 млрд грн (прибыль 1,3 млрд грн)

4. АО "Национальная Акционерная Компания "Нафтогаз Украины" — 157,8 млрд грн (прибыль 0,9 млрд грн)

5. ООО "Газоснабжающая Компания "Нафтогаз Трейдинг" — 124,9 млрд грн (убыток 9,1 млрд грн)

6. ПАО "Укрнафта" — 105,2 млрд грн (прибыль 16,4 млрд грн)

7. АО "Укрзализныця" — 102,9 млрд грн (убыток 2,7 млрд грн)

8. ПАО "Национальная Энергетическая Компания "Укрэнерго"" — 101,1 млрд грн (убыток 37,7 млрд грн)

9. АО "Укргаздобыча" — 100,6 млрд грн (прибыль 20,9 млрд грн)

10. ООО "Сільпо-Фуд" — 93,0 млрд грн (прибыль 0,2 млрд грн).