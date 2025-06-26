Більшість безробітних готові працювати менш ніж за 20 000 гривень – дослідження

Лише 20% безробітних вказують бажану зарплату від 20 тисяч гривень. Більшість готова працювати за меншу суму, причому половина з них шукає роботу лише на неповний день. Водночас ринок праці демонструє стійкий дефіцит кадрів. Найбільше підприємствам бракує водіїв та швачок.

Як пише Delo.ua з посиланням на "Укрінформ", такі дані дослідження "Оцінка ринку праці України 2024–2025" від Державної служби зайнятості навела голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова.

Вона звернула увагу на реальну середню заробітну плату, яка, за даними ПФУ на вересень 2024 року, коли проводилося опитування, становила 18 021 грн (у квітні 2025 року – 19 856 грн. – ред.). Тоді як середня зарплата по вакансіях на початку цього року була на рівні 22,5 тис. грн. І за результатами опитування, 35% роботодавців планують підвищувати заробітну плату своїм працівникам у поточному році.

"Я бачу повне неспівпадіння: роботодавець пропонує більшу зарплату, безробітні хочуть меншу, але працевлаштувати їх не вдається. Чому? Як з'ясувалося – все просто. Лише 56% безробітних висловили готовність працювати повний робочий день, тоді як 94% роботодавців потрібні працівники на весь день", - наголосила експерт під час конференції "Кадри вирішують: нова архітектура економіки відновлення".

Колеснікова додала, що, попри наявну законодавчу базу для дистанційної роботи, частка безробітних, які шукають саме таку форму зайнятості, виявилася несподівано низькою.

Також вона зазначила, що український ринок праці демонструє стійкий дефіцит кадрів. Найбільше підприємствам бракує водіїв (близько 8 тисяч вакансій) та швачок (близько 3 тисяч вакансій).

Нагадаємо, "Опендатабот" створив рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку подають до Держстату.