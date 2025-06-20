У Києві дефіцит робітничих кадрів: названі найбільш затребувані спеціальності

Київський ринок праці відчуває брак робітничих спеціальностей, серед яких найбільший попит мають монтажники радіоелектронної апаратури та водії.

Як пише Delo.ua, про це Укрінформу повідомили у Київській службі зайнятості (КСЗ).

КСЗ проаналізувала близько 5500 вакансій, поданих роботодавцями, і визначила найбільш затребувані спеціальності на ринку праці. Наразі перше місце в цьому рейтингу посідає монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, маючи майже 300 відкритих вакансій.

За даними служби зайнятості, кількість вакансій за цією професією підтверджує тренд на розвиток технічного виробництва та високотехнологічних підприємств у Києві. Середня зарплата на таку посаду пропонується на рівні близько 27 тис. грн.

Водії автотранспортних засобів посідають другу сходинку за кількістю вакансій, маючи майже 200 пропозицій роботи. Середня заробітна плата для цієї професії становить до 22 тис. грн. Загалом, фахівці у сфері логістики та перевезень стабільно користуються попитом на ринку праці. Деякі компанії пропонують водіям значно вищі зарплати, які можуть сягати 100 тис. грн.

Третє місце посідають продавці-консультанти — понад 120 вакансій. Це ще раз підтверджує, що сфера торгівлі та обслуговування залишається серед лідерів за потребою в кадрах.

У топі пропозицій від роботодавців також:

кухарі (116 вакансій),

бухгалтери (104),

продавці продовольчих товарів (87),

помічники вихователя (82),

електромонтери (82),

медичні сестри/медбрати (81),

слюсарі-ремонтники (79).

Також зберігається значний попит на вихователів, вантажників, охоронників, інженерів, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, підсобних робітників, малярів.

Нагадаємо, "Опендатабот" створив рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку подають до Держстату.