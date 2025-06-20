В Киеве дефицит рабочих кадров: названы наиболее востребованные специальности

Киевский рынок труда испытывает нехватку рабочих специальностей, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители.

Как пишет Delo.ua, об этом Укринформу сообщили в Киевской службе занятости (КСЗ).

КСЗ проанализировала около 5500 вакансий, представленных работодателями, и определила наиболее востребованные специальности на рынке труда .

По данным службы занятости количество вакансий по этой профессии подтверждает тренд на развитие технического производства и высокотехнологичных предприятий в Киеве. Средняя зарплата на такую должность предлагается на уровне около 27 тыс. грн.

Водители автотранспортных средств занимают второе место по количеству вакансий, имея почти 200 предложений работы. Средняя заработная плата этой профессии составляет до 22 тыс. грн. В целом специалисты в сфере логистики и перевозок стабильно пользуются спросом на рынке труда. Некоторые компании предлагают водителям значительно более высокие зарплаты, которые могут достигать 100 тыс. грн.

Третье место занимают продавцы-консультанты – более 120 вакансий. Это еще раз подтверждает, что сфера торговли и обслуживания остается в лидерах по необходимости в кадрах.

В топе предложений от работодателей также:

повара (116 вакансий),

бухгалтеры (104),

продавцы продовольственных товаров (87),

помощники воспитателя (82),

электромонтеры (82),

медицинские сестры/медбратья (81),

слесари-ремонтники (79).

Также сохраняется значительный спрос на воспитателей, грузчиков, охранников, инженеров, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, подсобных рабочих, маляров.

Напомним, "Опендатабот" создал рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно представляют в Госстат.