Зарплати понад 30 тис. грн, гнучкість та зміни від держави: чого очікують українці від роботи

Більшість українців прагнуть мати зарплати понад 30 тисяч гривень, шукають гнучкі умови роботи та очікують більших змін від держави. При цьому значна частина готова змінити поточну сферу діяльності, проходячи навчання або розглядаючи переїзд в інше місто чи навіть країну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані опитування OLX Робота.

Поточна зайнятість та бажання змін

47,3% респондентів заявили, що мають постійну роботу. Ще 14% працюють тимчасово або зайняті як фрилансери. Водночас третина активно шукають роботу, а ще 8,8% наразі не працюють і не шукають вакансій.

Серед зайнятих переважають фахівці у сферах торгівлі, виробництва, будівництва та логістики. Також 4,7% опитаних зазначили, що служать у Силах оборони. 60% опитаних вказали свій вік — від 31 до 50 років.

Переважна більшість розглядають варіант зі зміною професії або сфери діяльності:

активно цим займаються 18,6%;

готуються, але не визначились зі сферою майбутньої діяльності 59,4%;

задоволеними поточною роботою є лише 21,9% опитаних.

Ключові критерії вибору роботи

При виборі роботи найважливішим фактором є зарплата, яку вказали 72% учасників. Далі йдуть:

гнучкий графік — 32,1%;

стабільність компанії — 29,4%;

можливість працювати віддалено — 15,7%;

дружній колектив/корпоративна культура — 21%;

кар'єрні перспективи — 11,5%.

Гнучкість стала новою нормою: повний робочий день влаштовує лише 21,7% респондентів, тоді як 21,3% віддали б перевагу дистанційному формату, а 31,8% — гнучкому графіку. Часткова зайнятість приваблює 19,3% опитаних.

Зарплатні очікування та мобільність

Більшість українців очікують щомісячну зарплату від 20 до 50 тисяч гривень:

до 10 тис. грн — лише 4%;

10–20 тис. грн — 14,6%;

20–30 тис. грн — 27%;

30–50 тис. грн — 33%;

понад 50 тис. грн — 21,4%.

За останній рік зарплатні очікування зросли у 30,4% респондентів. У 46,2% — залишились незмінними, водночас 23,4% заявили про їх зниження.

Кожен п’ятий готовий переїхати в інше місто України заради кращої роботи, ще 33,3% — зазначили, що це залежить від запропонованих умов. Майже половина (47,2%) не розглядають такий варіант.

Схожі настрої й щодо питання про роботу за кордоном. Більшість (57,1%) не планують шукати роботу в іншій країні у найближчі 1-2 роки. Лише 9,1% активно шукають зараз, а 31,7% — розглядають таку можливість.

Перспективи, адаптація та роль держави

75% опитаних погоджуються, що після 50 років знайти гідну роботу значно складніше. Тому 76% українців хотіли б вийти на пенсію до 60 років, при цьому третина — ще до 55.

Щодо навчання, 20% опитаних пройшли онлайн-курси підвищення кваліфікації, 9,9% навчалися офлайн. Майже 40% не покращували свої навички, але планують це зробити, а 30,6% — не проходили додаткове навчання і не планують цього робити. Своє майбутнє на ринку праці як невпевнене або невизначене оцінили 59% учасників, і лише 8,3% мають повну впевненість у своїй професійній стабільності.

Більшість українців (73,6%) вважають, що держава має створити більше можливостей для розвитку кар’єри, і лише 5,5% вважають, що це відповідальність кожного окремо.

Нагадаємо, лише 20% безробітних вказують бажану зарплату від 20 тисяч гривень. Більшість готова працювати за меншу суму, причому половина з них шукає роботу лише на неповний день. Водночас ринок праці демонструє стійкий дефіцит кадрів. Найбільше підприємствам бракує водіїв та швачок.