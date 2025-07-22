В Україні помітно зросли зарплати: де платять більше і які сфери лідирують

У першій половині 2025 року медіанні зарплати зросли, особливо в червні порівняно з січнем. Це зростання спостерігається здебільшого у галузях з дефіцитом кадрів, таких як будівництво, торгівля та логістика.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Рекордсменом зі зростання зарплат став Київ у сфері "Реклама / дизайн / PR". Медіанна зарплата для промоутерів (роздача листівок, розклеювання оголошень) у червні досягла 501 грн, що на 123% вище, ніж у січні. Переважно це вакансії з погодинною оплатою, але є й пропозиції з щомісячною.

Торгівля: касири та продавці отримують більше по всій країні

Найбільше оголошень, де з січня 2025 року помітно зросли медіанні зарплати — у сфері “Роздрібна торгівля / продажі / закупки”. Підвищення показників маємо в основному на пропозиції роботи для касирів та продавців:

Львів, касир: +34% — 25,5 тис. грн; продавець: +16% — 24,9 тис. грн.

Київ, касир: +23% — 25,1 тис. грн; продавець: +20% — 25,3 тис.грн.

Житомир, продавець: +17% — 18,5 тис. грн.

Одеса, касир: +13% — 21, 5 тис. грн.

Вінниця, продавець: +12% — 16,4 тис. грн.

Будівництво: різноробочі стають більш оплачуваними

Наступна у переліку — сфера “Будівництво / облицювальні роботи”. Медіанна зарплата на вакансію різноробочого зросла у більшості міст, а саме:

Черкаси: +54% (до 21,5 тис. грн).

Кропивницький: +47% (до 22 тис. грн).

Луцьк: +37% (до 24 тис. грн).

Полтава: +32% (до 20,5 тис. грн).

Логістика: зростання для вантажників у великих містах

У столиці на 27% зросла медіанна зарплата на вакансії вантажника (сфера “Логістика / склад / доставка”), у червні 2025 року — це 26 тис. грн. На аналогічну посаду спостерігається підвищення у Вінниці (+26%, до 18,9 тис. грн) та Одесі (+22%, до 22,5 тис. грн).

Зарплати для студентів та новачків зростають

Цікаво, що у деяких містах також фіксуємо збільшення медіанної зарплати у категорії “Початок кар’єри / студенти” — тут пропонують вакансії людям без досвіду, зокрема студентам. Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням вакансій на сезонну роботу у літній період. Помітні зміни є у:

Дніпрі, +34% до 18,8 тис. грн.

Одесі, +29% до 20 тис. грн.

Києві, +19% до 25,3 тис. грн.

Загалом, зарплати у першій половині 2025 року зросли насамперед у сферах, де спостерігається кадровий дефіцит, таких як будівництво, торгівля та логістика. Також роботодавці активно залучають молодь та працівників без досвіду, підвищуючи зарплату на стартових позиціях.

Нагадаємо, лише 20% безробітних вказують бажану зарплату від 20 тисяч гривень. Більшість готова працювати за меншу суму, причому половина з них шукає роботу лише на неповний день. Водночас ринок праці демонструє стійкий дефіцит кадрів. Найбільше підприємствам бракує водіїв та швачок.