В Украине заметно выросли зарплаты: где платят больше и какие сферы лидируют

В первой половине 2025 года медианные зарплаты выросли, особенно в июне по сравнению с январем. Этот рост наблюдается в основном в областях с дефицитом кадров, таких как строительство, торговля и логистика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Рекордсменом по росту зарплат стал Киев в сфере "Реклама/дизайн/PR". Медианская зарплата для промоутеров (раздача листовок, расклейка объявлений) в июне достигла 501 грн, что на 123% выше, чем в январе. Преимущественно это вакансии с почасовой оплатой, но есть и предложения по ежемесячной.

Торговля: кассиры и продавцы получают больше по всей стране

Больше объявлений, где с января 2025 года заметно выросли медианные зарплаты - в сфере "Розничная торговля/продажи/закупки". Повышение показателей имеем в основном на предложения работы для кассиров и продавцов:

Львов, кассир: +34% - 25,5 тыс. грн; продавец: +16% - 24,9 тыс. грн.

Киев, кассир: +23% - 25,1 тыс. грн; продавец: +20% - 25,3 тыс.грн.

Житомир, продавец: +17% - 18,5 тыс. грн.

Одесса, кассир: +13% - 21,5 тыс. грн.

Винница, продавец: +12% - 16,4 тыс. грн.

Строительство: разнорабочие становятся более оплачиваемыми

Следующая в списке - сфера "Строительство/облицовочные работы". Медианная зарплата на вакансию разнорабочего выросла в большинстве городов, а именно:

Черкассы: 54% (до 21,5 тыс. грн).

Кропивницкий: +47% (до 22 тыс. грн.).

Луцк: +37% (до 24 тыс. грн.).

Полтава: +32% (до 20,5 тыс. грн.).

Логистика: рост для грузчиков в больших городах

В столице на 27% выросла медианная зарплата на вакансии грузчика (сфера "Логистика/состав/доставка"), в июне 2025 года - это 26 тыс. грн. На аналогичную должность наблюдается повышение в Виннице (+26% до 18,9 тыс. грн) и Одессе (+22% до 22,5 тыс. грн).

Зарплаты для студентов и новичков растут

Интересно, что в некоторых городах также фиксируем увеличение медианной зарплаты в категории " Начало карьеры/студенты " - здесь предлагают вакансии людям без опыта, в частности, студентам. Очевидно, это связано с увеличением вакансий на сезонную работу в летний период. Заметные изменения есть в:

Днепре, +34% до 18,8 тыс. грн.

Одессе, +29% до 20 тыс. грн.

Киеве, +19% до 25,3 тыс. грн.

В целом, зарплаты первой половины 2025 года выросли прежде всего в сферах, где наблюдается кадровый дефицит, таких как строительство, торговля и логистика. Также работодатели активно привлекают молодежь и работников без опыта, повышая зарплату на стартовых позициях.

Напомним, только 20% безработных указывают желаемую зарплату от 20 тысяч гривен. Большинство готово работать за меньшую сумму, причем половина из них ищет работу только на неполный день. В то же время, рынок труда демонстрирует устойчивый дефицит кадров. Больше всего предприятиям не хватает водителей и швей.