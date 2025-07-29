Зарплаты до 70 тысяч гривен: какие вакансии лидируют на рынке труда Киева в 2025 году

В июне этого года рынок труда в Киеве претерпел определенные изменения. Выросла активность соискателей работы на вакансии в строительстве и для начинающих. Что касается зарплат, то самый заметный рост зафиксирован в строительной отрасли, самые высокие — в Силах обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Самые популярные вакансии

В июне 2025 года наибольший спрос среди соискателей работы наблюдался на позицию разнорабочего в сфере "Строительство" .

На втором месте по количеству отзывов – вакансии в категории "Начало карьеры" (25 отзывов на 1 объявление), что, вероятно, связано с запросом на сезонную работу в летний период.

Кроме того, этим летом в Киеве есть спрос на вакансии:

бариста;

продавец;

промоутер;

водитель.

Интересно, что в прошлом году в этот период наиболее востребованными были продавцы, а разнорабочие в строительстве занимали второе место.

Самая высокая зарплата

Медианная зарплата за службу в Силах обороны хоть и уменьшилась на 6% по сравнению с июнем 2024 года, но все же остается самой высокой – 70 277 грн . Как и в 2024 году, в топ самых "оплачиваемых" входят вакансии из сферы строительства с медианными зарплатами:

штукатур, 70 000 грн ;

фасадник, 65 000 грн ;

каменщик, 60 000 грн .

Также в перечне рихтовщики ( 67 500 грн ). От 60000 до 65000 грн предлагают специалистам по недвижимости (менеджер по продажам, риелтор, брокер).

Кого ищут работодатели

Перечень самых востребованных работников в Киеве практически не изменился с июня 2024 года. Работодатели по-прежнему активно ищут специалистов в сфере розничной торговли (продавцы, кассиры), HoReCa (повара, баристы) и логистики/доставки (водители, грузчики).

Интересно, что в Киеве количество объявлений на должность "продавца" втрое превышает предложения для "разнорабочих". Это свидетельствует о том, что спрос на разнорабочих значительно выше количества доступных вакансий.

Напомним, только 20% безработных указывают желаемую зарплату от 20 тысяч гривен. Большинство готово работать за меньшую сумму, причем половина из них ищет работу только на неполный день.