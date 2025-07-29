Зарплати до 70 тисяч: які вакансії лідирують на ринку праці Києва у 2025 році

У червні цього року ринок праці в Києві зазнав певних змін. Зросла активність шукачів роботи на вакансії у будівництві та для початківців. Водночас, роботодавці демонструють стабільний попит: влітку традиційно більше шукають працівників у сферах торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. Щодо зарплат, то найпомітніше зростання зафіксовано у будівельній галузі, найвищі — у Силах оборони.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Найпопулярніші вакансії

У червні 2025 року найбільший попит серед шукачів роботи спостерігався на позицію різноробочого у сфері "Будівництво". Кількість відгуків на цю вакансію зросла на 105% порівняно з червнем минулого року, сягаючи близько 23 резюме на одне оголошення.

На другому місці за кількістю відгуків – вакансії у категорії “Початок кар’єри” (25 відгуків на 1 оголошення), що, ймовірно, пов’язано із запитом на сезонну роботу у літній період.

Крім того цього літа у Києві є попит на вакансії:

бариста;

продавець;

промоутер;

водій.

Цікаво, що торік у цей період найбільш затребуваними були продавці, а різноробочі в будівництві посідали друге місце. Також у топі були вакансії для людей без досвіду та у сфері HoReCa (зокрема, бариста та офіціанти).

Найвища зарплата

Медіанна зарплата за службу у Силах оборони хоч і зменшилась на 6% у порівнянні з червнем 2024, та все ж залишається найвищою – 70 277 грн. Як і у 2024 році, у топ “найоплачуваніших” входять вакансії зі сфери будівництва з медіанними зарплатами:

штукатур, 70 000 грн ;

фасадник, 65 000 грн ;

муляр, 60 000 грн .

Також у переліку рихтувальники (67 500 грн). Від 60 000 до 65 000 грн пропонують фахівцям з нерухомості (менеджер з продажу, рієлтор, брокер).

Кого шукають роботодавці

Перелік найзатребуваніших працівників у Києві майже не змінився з червня 2024 року. Роботодавці й надалі активно шукають фахівців у роздрібній торгівлі (продавці, касири), сфері HoReCa (кухарі, баристи) та логістики/доставки (водії, вантажники).

Цікаво, що у Києві кількість оголошень на посаду "продавця" утричі перевищує пропозиції для "різноробочих". Це свідчить про те, що попит на різноробочих значно вищий, ніж кількість доступних вакансій.

Нагадаємо, лише 20% безробітних вказують бажану зарплату від 20 тисяч гривень. Більшість готова працювати за меншу суму, причому половина з них шукає роботу лише на неповний день. Водночас ринок праці демонструє стійкий дефіцит кадрів. Найбільше підприємствам бракує водіїв та швачок.