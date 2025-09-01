Украинский бизнес в августе улучшил оценки своей деятельности, несмотря на вызовы – НБУ

Украинский бизнес в августе продемонстрировал заметное улучшение оценок своей экономической деятельности, несмотря на многочисленные препятствия. Смягчение оценок продемонстрировали предприятия всех участвующих в опросах секторов.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно.

Указывается, что положительный импульс обеспечили несколько ключевых факторов, в частности оживленный потребительский спрос, энергетическая стабильность, замедление инфляции и сезонный фактор. Эти драйверы помогли предприятиям всех секторов смягчить наблюдавшиеся ранее сдержанные оценки.

В то же время, экономическую активность тормозили дальнейшие разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, высокие затраты на восстановление, сырье и оплату труда, повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса и дефицит квалифицированных кадров.

Предприятия строительства четвертый месяц подряд положительно оценили свои текущие экономические результаты и были самыми оптимистичными среди респондентов благодаря устоявшемуся внутреннему спросу и сезонному фактору: секторальный индекс в августе составил 54.0 (в июле – 50.6).

Предприятия торговли также сохраняли положительные оценки результатов своей деятельности благодаря живым потребительским настроениям и расширению предложения товаров в связи с активным поступлением нового урожая: секторальный индекс – 51.8 по сравнению (в июле – 51.2).

Предприятия промышленности предоставили сдержанные оценки результатов своей деятельности с учетом дальнейших разрушений производственных мощностей и значительных затрат на восстановление, сырье и оплату труда: секторальный индекс – 48.7 (в июле – с 48.6).

Предприятия сферы услуг несколько смягчились, но сохранили самые сдержанные оценки, учитывая сложную и высокостоящую логистику, удорожание электроэнергии и дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс – 47.0 (в июле – 45.8).

На фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен предприятия строительства, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное подорожание цен на собственную продукцию/услуги, а предприятия промышленности ожидали их незначительного ускорения.

В НБУ добавили, что ситуация на рынке труда остается неоднородной. Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников, предприятия других секторов ожидали сокращения персонала.

Напомним, с начала 2025 года предприятия, работающие в зонах повышенного военного риска, привлекли 13,2 млрд. грн. по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".