Український бізнес у серпні поліпшив оцінки своєї діяльності, попри виклики – НБУ

Український бізнес у серпні продемонстрував помітне поліпшення оцінок своєї економічної діяльності, попри численні перешкоди. Пом’якшення оцінок продемонстрували підприємства усіх секторів, що беруть участь в опитуваннях.

Як пише Delo.ua, про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

Вказується що позитивний імпульс забезпечили кілька ключових факторів, зокрема жвавий споживчий попит, енергетична стабільність, сповільнення інфляції та сезонний чинник. Ці драйвери допомогли підприємствам всіх секторів пом’якшити стримані оцінки, що спостерігалися раніше.

Водночас економічну активність гальмували подальші руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, високі витрати на відновлення, сировину та оплату праці, підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у серпні становив 54,0 (у липні – 50,6).

Підприємства торгівлі також зберігали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям та розширенню пропозиції товарів у зв’язку з активним надходженням нового урожаю: секторальний індекс – 51,8 порівняно (у липні – 51,2).

Підприємства промисловості надали стримані оцінки результатів своєї діяльності з огляду на подальші руйнування виробничих потужностей та значні витрати на відновлення, сировину й оплату праці: секторальний індекс – 48,7 (у липні – з 48,6).

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, але зберегли найстриманіші оцінки, зважаючи на складну та високовартісну логістику, здорожчання електроенергії та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс – 47,0 (у липні – 45,8 ).

На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання цін на власну продукцію / послуги, натомість підприємства промисловості очікували на їх незначне прискорення.

В НБУ додали, що ситуація на ринку праці залишається неоднорідною. Лише респонденти будівництва були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників, підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу.

Нагадаємо, з початку 2025 року підприємства, що працюють у зонах підвищеного воєнного ризику, залучили 13,2 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".