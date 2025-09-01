У зонах підвищеного воєнного ризику бізнес залучив понад 13 млрд грн кредитів за програмою "5-7-9%"

З початку 2025 року підприємства, що працюють у зонах підвищеного воєнного ризику, залучили 13,2 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Загалом за цією програмою минулого тижня підприємці отримали 567 кредитів на понад 1,3 млрд грн.

Повідомляється, що з початку 2025 року український бізнес залучив 18,6 тис. пільгових кредитів за державною програмою, загальна сума яких сягнула 55,3 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в агросекторі, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Найбільший попит на фінансування спостерігається в ключових секторах економіки:

15,7 млрд грн було направлено на розвиток переробної промисловості .

було направлено на розвиток . 14,6 млрд грн становлять інвестиційні кредити для розширення бізнесу.

становлять для розширення бізнесу. 13,2 млрд грн отримали підприємства, що працюють у зонах високого воєнного ризику, що свідчить про стійкість бізнесу попри складні умови.

Найбільші обсяги кредитування припадають на підприємства у Києві, а також Львівській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях. Загалом у програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Всього з моменту старту програми, з лютого 2020 року, український бізнес отримав 123 тис. кредитів на суму близько 421,3 млрд грн. З них понад 88 тис. кредитів на суму 331,7 млрд грн було видано після початку повномасштабного вторгнення.

