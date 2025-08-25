Від початку року підприємці залучили понад 54 млрд грн пільгових кредитів за програмою "5-7-9%"

З початку 2025 року українські підприємці отримали понад 54 мільярди гривень пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Це майже 18 тисяч кредитів, виданих для стимулювання малого та середнього бізнесу. Лише за минулий тиждень було залучено понад 1 мільярд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Найактивніше кредитами користуються підприємства, які працюють у переробній промисловості, агросекторі, а також у сферах оптової та роздрібної торгівлі.

Програма "5-7-9%" є ключовим елементом державної політики "Зроблено в Україні", що допомагає бізнесу отримувати доступ до дешевих кредитних ресурсів.

Основні напрямки, за якими бізнес отримував фінансування з початку 2025 року:

15,3 млрд грн — на розвиток переробної промисловості;

14,2 млрд грн — інвестиційні кредити;

12,9 млрд грн — кредитування в зонах високого воєнного ризику.

Загалом, від початку запуску програми у 2020 році бізнес залучив близько 420 мільярдів гривень. З них понад 330 мільярдів гривень було видано вже після початку повномасштабного вторгнення.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на місто Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області.

Варто зауважити, що для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% надалі.

Нагадаємо, за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" тижнем раніше бізнес отримав 363 кредити на суму 710 млн грн.