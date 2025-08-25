- Категория
С начала года предприниматели привлекли более 54 млрд грн льготных кредитов по программе "5-7-9%"
С начала 2025 года украинские предприниматели получили более 54 миллиардов гривен льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Это около 18 тысяч кредитов, выданных для стимулирования малого и среднего бизнеса. Только за прошлую неделю было привлечено более 1 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Активнее всего кредитами пользуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, агросекторе, а также в сферах оптовой и розничной торговли.
Программа "5-7-9%" является ключевым элементом государственной политики "Сделано в Украине", что помогает бизнесу получать доступ к дешевым кредитным ресурсам.
Основные направления, по которым бизнес получал финансирование с начала 2025:
- 15,3 млрд грн - на развитие перерабатывающей промышленности;
- 14,2 млрд грн - инвестиционные кредиты;
- 12,9 млрд грн – кредитование в зонах высокого военного риска.
В целом, с начала запуска программы в 2020 году бизнес привлек около 420 миллиардов гривен . Из них более 330 миллиардов гривен было выдано после начала полномасштабного вторжения.
Наибольшие объемы кредитования по программе от ее старта приходятся на Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области.
Следует отметить, что для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска, программа предусматривает сниженную ставку на инвестиционные кредиты — 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% в дальнейшем.
Напомним, по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" неделей ранее бизнес получил 363 кредита на сумму 710 млн грн.