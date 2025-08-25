С начала года предприниматели привлекли более 54 млрд грн льготных кредитов по программе "5-7-9%"

С начала 2025 года украинские предприниматели получили более 54 миллиардов гривен льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Это около 18 тысяч кредитов, выданных для стимулирования малого и среднего бизнеса. Только за прошлую неделю было привлечено более 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Активнее всего кредитами пользуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, агросекторе, а также в сферах оптовой и розничной торговли.

Программа "5-7-9%" является ключевым элементом государственной политики "Сделано в Украине", что помогает бизнесу получать доступ к дешевым кредитным ресурсам.

Основные направления, по которым бизнес получал финансирование с начала 2025:

15,3 млрд грн - на развитие перерабатывающей промышленности;

14,2 млрд грн - инвестиционные кредиты;

12,9 млрд грн – кредитование в зонах высокого военного риска.

В целом, с начала запуска программы в 2020 году бизнес привлек около 420 миллиардов гривен . Из них более 330 миллиардов гривен было выдано после начала полномасштабного вторжения.

Наибольшие объемы кредитования по программе от ее старта приходятся на Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области.

Следует отметить, что для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска, программа предусматривает сниженную ставку на инвестиционные кредиты — 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% в дальнейшем.

Напомним, по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" неделей ранее бизнес получил 363 кредита на сумму 710 млн грн.