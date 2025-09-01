В зонах повышенного военного риска бизнес привлек более 13 млрд грн кредитов по программе "5-7-9%"

С начала 2025 года предприятия, работающие в зонах повышенного военного риска, привлекли 13,2 млрд грн. по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Всего по этой программе на прошлой неделе предприниматели получили 567 кредитов более чем на 1,3 млрд грн.

Сообщается, что с начала 2025 года украинский бизнес привлек 18,6 тыс. рублей. льготных кредитов по государственной программе, общая сумма которых составила 55,3 млрд грн.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе, в сфере оптовой и розничной торговли.

Наибольший спрос на финансирование наблюдается в ключевых секторах экономики:

15,7 млрд грн было направлено на развитие перерабатывающей промышленности .

было направлено на развитие . 14,6 млрд. грн. составляют инвестиционные кредиты для расширения бизнеса.

составляют для расширения бизнеса. 13,2 млрд грн получили предприятия, работающие в зонах высокого военного риска, что свидетельствует об устойчивости бизнеса, несмотря на сложные условия.

Наибольшие объемы кредитования приходятся на предприятия в Киеве, а также Львовской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. В программе принимают участие 46 уполномоченных банков.

Всего с момента старта программы, с февраля 2020 года, украинский бизнес получил 123 тыс. кредитов на сумму около 421,3 млрд грн. Из них более 88 тыс. кредитов на сумму 331,7 млрд грн. было выдано после начала полномасштабного вторжения.

Ранее Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов .