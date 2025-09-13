Експерти оцінили можливі наслідки для економіки від утримання Нацбанком облікової ставки на рівні 15,5%

Рішення Національного банку про збереження облікової ставки на рівні 15,5% має забезпечити баланс між стимулюванням кредитування, підтримкою гривневих заощаджень і контролем над інфляційними ризиками, що є особливо важливим на тлі глобальної економічної невизначеності та потреби у стабільності фінансового ринку України.

Про це в коментарі для Delo.ua заявив фінансовий експерт Євген Дубогриз.

Можливі наслідки збереження облікової ставки

Євген Дубогриз наголошує, що рішення НБУ зберегти ставку на поточному рівні є правильним для підтримки довіри економічних агентів і стабільності ринку. Він пояснює, що Нацбанк формує очікування щодо циклу зниження ставки лише у 4 кварталі 2025 року, тому будь-яке дострокове пониження могло б розбалансувати систему.

Експерт зазначає, що інфляція хоч і сповільнилася до 13,2% у серпні, проте через низьку базу попереднього року у вересні вона може трохи зрости, що ще раз підтверджує необхідність утримання ставки на поточному рівні.

"Ставка не є надто високою, вона допомагає тримати кошти у гривні та підтримує кредитування. Якби ставка знизилася за нинішніх умов, люди могли б активніше переходити у валюту, що створює ризики для ринку", — попереджає співрозмовник видання.

На думку голови проєктного офісу Незалежної асоціації банків України Дмитра Глінського, облікова ставка 15,5% відповідає поточним реаліям та підтримує інтерес до гривневих активів без пригнічення кредитної діяльності банків.

"Свідченням цього є прискорення динаміки банківського кредитування у національній валюті в липні до 17,8% у сегменті бізнесу, та до 24,2% — у сегменті фізичних осіб", — зазначає Дмитро Глінський.

Керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максим Гончарук зазначає, що рішення НБУ залишити засади монетарної політики без змін сигналізує про стабільність на фінансових ринках та сприятливі очікування щодо рівня інфляції. Він каже, що в цих умовах зміни ставок за депозитами та кредитами не передбачаються найближчим часом.

Однак банкір очікує зростання попиту зі сторони клієнтів - як на розміщення коштів на депозитах, так і на отримання кредитних коштів.

"Традиційно наприкінці року пожвавлюється клієнтська активність, що має відбутись і в поточному році. Крім того, протягом літніх місяців спостерігався певний відкладений попит на кредити, який має перенестись на осінні місяці 2025 року", — розповідає Максим Гончарук.

Таким чином можна очікувати, що збереження облікової ставки на рівні 15,5% має забезпечити баланс між стимулюванням кредитування, підтримкою гривневих заощаджень і контролем над інфляційними ризиками, що є особливо важливим на тлі глобальної економічної невизначеності та потреби у стабільності фінансового ринку України.

Нагадаємо, 11 вересня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. Це має дати змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%, упевнені в центробанку.

Як мінялась облікова ставка

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт — до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.