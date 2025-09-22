НБУ вбачає ризики для пом’якшення процентної політики у 2026 році: що буде з обліковою ставкою

Члени правління Національного банку бачать певний простір для зниження облікової ставки в подальшому, однак їхні думки щодо швидкості та загального потенціалу пом’якшення процентної політики розділилися.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Там нагадують, що вересневому рішенню регулятора зберегти облікову ставку на рівні 15,5% традиційно передувала дискусія на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП), до якого входить правління НБУ та директори профільних департаментів.

Вони погодилися, що такий крок є послідовним і логічним з огляду на необхідність підтримання належної привабливості гривневих активів, забезпечення стійкої ситуації на валютному ринку, а разом з цим і закріплення інфляції на траєкторії сталого зниження.

Як зауважив один із членів КМП, поточний рівень монетарних умов є зваженим компромісом між цілями НБУ із забезпечення цінової стабільності й підтримання економічного зростання.

Усі члени КМП бачать певний простір для зниження облікової ставки надалі. Водночас їхні думки щодо швидкості та загального потенціалу пом’якшення процентної політики розділилися.

Більшість членів КМП схиляються до траєкторії облікової ставки, передбаченої липневим прогнозом, – 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року.

Водночас кілька членів КМП зауважили, що ризики, пов’язані з війною та високими потребами бюджету, посилилися і навіть частково реалізувалися. Це може не тільки сповільнити темпи зниження облікової ставки наприкінці 2025 року, але й обмежити простір для пом’якшення процентної політики у 2026 році. На їхню думку, наприкінці наступного року облікова ставка, імовірно, становитиме 13%–14%.

Лише один член КМП припустив, що НБУ зможе пом’якшувати процентну політику швидше за липневий макропрогноз.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.