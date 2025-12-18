Запуск Українсько-американського інвестиційного фонду: коли стартують перші проєкти

Міністерство економіки України та американська корпорація DFC повідомили про фіналізацію підготовки Українсько-американського інвестиційного фонду. Очікується, що фонд розпочне фінансування перших проектів з відбудови вже у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Наразі затверджено інвестиційну стратегію Фонду та ухвалено інвестиційні протоколи.

Повідомляється, що фонд зосередиться на інвестиціях у критичні мінерали, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні технології та інноваційні технології, які забезпечують стійкість ланцюгів постачання та сприяють економічній безпеці й добробуту США та України.

Також у січні 2026 року фонд планує запустити публічний вебсайт, через який спонсори проєктів зможуть подавати пропозиції для розгляду.

Згідно з планом, фонд ухвалить перші інвестиційні рішення, що охоплять три пілотні проєкти, вже до кінця 2026 року.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки. Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах та має стати маркетмейкером ринку.