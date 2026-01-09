Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями

інвестиції
В Україні завершено ключовий етап реформи / Depositphotos

У 2025 році в Україні завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Методологія управління публічними інвестиціями охоплює середньострокове планування та пріоритезацію, підготовку та оцінку проєктів, формування секторальних портфелів і Єдиного проєктного портфеля (ЄПП), а також механізми реалізації та моніторингу.

За словами заступника міністра фінансів Дмитра Самоненка, нова нормативна база створює підґрунтя для практичної реалізації публічних інвестицій. Уже у бюджеті на 2026 рік ці правила застосовано — найбільший обсяг коштів спрямовано на енергетику, яка є критичною для економіки та базових потреб українців.

Станом на кінець 2025 року із 72 завдань реформи виконано 25 (35%), 28 перебувають у процесі реалізації (39%), а для 19 строк ще не настав (26%). Зокрема:

  • затверджено методологію управління публічними інвестиціями;
  • внесено зміни до Бюджетного кодексу щодо середньострокового планування;
  • ухвалено план реалізації Дорожньої карти реформи на 2024–2028 роки;
  • створено Стратегічну інвестиційну раду та міжвідомчі координаційні органи.

У 2025 році також схвалено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки, який став основою для формування ЄПП та бюджету на 2026 рік. Вперше за новими правилами проведено відбір проєктів і сформовано ЄПП, який включає 195 проєктів і програм загальною вартістю 12,6 трлн грн у ключових напрямах: енергетика, транспорт, муніципальна інфраструктура, житло, освіта, охорона здоров’я, соціальна сфера, довкілля та цифровізація.

Державний бюджет України на 2026 рік передбачає 116,9 млрд грн на фінансування публічних інвестицій, зокрема за рахунок загального та спеціального фондів, державних гарантій, пільгових кредитів та грантів міжнародних організацій і урядів інших держав.

Окрему увагу у 2025 році приділено підвищенню спроможності регіонів і територіальних громад: спільно з ЮНІСЕФ навчання пройшли 240 фінансистів ОДА та територіальних громад щодо середньострокового бюджетного планування та управління публічними інвестиціями.

У 2026 році реформа переходить до етапу повномасштабного впровадження, зосереджуючи увагу на:

  • практичному застосуванні методології всіма розпорядниками коштів;
  • вдосконаленні нормативно-правової бази;
  • посиленні управління фіскальними ризиками та моніторингу;
  • розбудові інституційної спроможності органів влади;
  • створенні єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями.

Нагадаємо, 28 лютого 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання розподілу публічних інвестицій", яка запроваджує механізм фінансування стратегічно важливих інвестиційних проєктів за рахунок державного бюджету та міжнародної підтримки.

Автор:
Тетяна Гойденко