У 2025 році в Україні завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Методологія управління публічними інвестиціями охоплює середньострокове планування та пріоритезацію, підготовку та оцінку проєктів, формування секторальних портфелів і Єдиного проєктного портфеля (ЄПП), а також механізми реалізації та моніторингу.

За словами заступника міністра фінансів Дмитра Самоненка, нова нормативна база створює підґрунтя для практичної реалізації публічних інвестицій. Уже у бюджеті на 2026 рік ці правила застосовано — найбільший обсяг коштів спрямовано на енергетику, яка є критичною для економіки та базових потреб українців.

Станом на кінець 2025 року із 72 завдань реформи виконано 25 (35%), 28 перебувають у процесі реалізації (39%), а для 19 строк ще не настав (26%). Зокрема:

затверджено методологію управління публічними інвестиціями;

внесено зміни до Бюджетного кодексу щодо середньострокового планування;

ухвалено план реалізації Дорожньої карти реформи на 2024–2028 роки;

створено Стратегічну інвестиційну раду та міжвідомчі координаційні органи.

У 2025 році також схвалено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки, який став основою для формування ЄПП та бюджету на 2026 рік. Вперше за новими правилами проведено відбір проєктів і сформовано ЄПП, який включає 195 проєктів і програм загальною вартістю 12,6 трлн грн у ключових напрямах: енергетика, транспорт, муніципальна інфраструктура, житло, освіта, охорона здоров’я, соціальна сфера, довкілля та цифровізація.

Державний бюджет України на 2026 рік передбачає 116,9 млрд грн на фінансування публічних інвестицій, зокрема за рахунок загального та спеціального фондів, державних гарантій, пільгових кредитів та грантів міжнародних організацій і урядів інших держав.

Окрему увагу у 2025 році приділено підвищенню спроможності регіонів і територіальних громад: спільно з ЮНІСЕФ навчання пройшли 240 фінансистів ОДА та територіальних громад щодо середньострокового бюджетного планування та управління публічними інвестиціями.

У 2026 році реформа переходить до етапу повномасштабного впровадження, зосереджуючи увагу на:

практичному застосуванні методології всіма розпорядниками коштів;

вдосконаленні нормативно-правової бази;

посиленні управління фіскальними ризиками та моніторингу;

розбудові інституційної спроможності органів влади;

створенні єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями.

Нагадаємо, 28 лютого 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання розподілу публічних інвестицій", яка запроваджує механізм фінансування стратегічно важливих інвестиційних проєктів за рахунок державного бюджету та міжнародної підтримки.