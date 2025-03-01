Україна запроваджує новий механізм розподілу публічних інвестицій

28 лютого 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання розподілу публічних інвестицій", яка запроваджує механізм фінансування стратегічно важливих інвестиційних проєктів за рахунок державного бюджету та міжнародної підтримки.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Новий підхід передбачає створення Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій, який включатиме пріоритетні проєкти, що фінансуватимуться державою та міжнародними партнерами. Визначати ці проєкти буде Стратегічна інвестиційна рада.

Для управління розподілом коштів у межах цієї реформи створено Міжвідомчу комісію, яку очолить Міністр фінансів України. До її складу увійдуть представники ключових міністерств, включаючи Мінфін, Мінекономіки, Мінінфраструктури, МОЗ, МОН, Міненерго та інших.

Додамо, що запровадження цієї постанови відповідає Дорожній карті реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки та положенням Меморандуму з МВФ щодо економічної та фінансової політики від 4 жовтня 2024 року.

Оптимізація управління державними інвестиціями спрямована на підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів, зокрема в контексті будівництва й модернізації інфраструктури країни.

Своєчасне ухвалення методологічної бази для управління публічними інвестиціями дозволить узгодити стратегічні пріоритети держави з бюджетним плануванням, що сприятиме успішній реалізації бюджету на 2026–2028 роки, підготовка якого вже розпочалася.

Реформа управління публічними інвестиціями є ключовою частиною загальної роботи уряду, зокрема Міністерства фінансів. Її реалізація відбувається згідно з Дорожньою картою та Планом заходів, розробленими Мінфіном. Запроваджені зміни гарантують громадськості більшу прозорість і підзвітність щодо витрачання державних коштів на інвестиційні проєкти.

Додамо, що стратегічна інвестиційна рада вже затвердила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій, який включає 787 національних і регіональних проєктів загальною вартістю 2,6 трлн грн. На їх фінансування у 2025 році передбачено 224,2 млрд грн, з яких 186,8 млрд грн – це кошти міжнародних фінансових організацій та донорів, що надходять у вигляді грантів, кредитів і державних гарантій.