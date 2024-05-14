Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду: яка її функція

14 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову “Про утворення Стратегічної інвестиційної ради”, розроблену відповідно до схваленої урядом Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначається, що діяльність Стратегічної інвестиційної ради сприятиме ефективному використанню обмежених фінансових ресурсів для задоволення пріоритетних потреб відновлення та розвитку.

“Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем’єр-міністра України відіграватиме ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для здійснення публічних інвестицій як за рахунок власних ресурсів держави, так і коштів міжнародних партнерів”, - йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, дорадчий орган схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій;

підготовка пропозицій щодо єдиного проектного портфеля здійснення публічних інвестицій;

підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення публічних інвестицій;

публічних інвестицій; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань здійснення публічних інвестицій.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Стратегічна інвестиційна рада дозволить чітко простежити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

“Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства”, - написав голова уряду.

Нагадаємо, що 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро. Очікується, що ефективне використання Українського рамкового інвестиційного інструменту дозволить залучити в економіку України додатково близько 40 мільярдів євро інвестицій упродовж кількох наступних років.

Співпраця з Європейським інвестиційним банком

В Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він становить понад 7 мільярдів євро.

За даними Міністерства фінансів, у 2023 році вдалося залучити понад 261 мільйонів євро інвестиційної складової за проєктами - вдвічі більше порівняно з 2021 роком і в 8 разів більше, ніж у 2022 році. Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.

Зазначається, що натепер на стадії реалізації 23 проєкти загальним обсягом понад 4,8 мільярда євро. З них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включаючи проєкти відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти - 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ “Укрпошта”.

Нагадаємо, що 18 квітня Україна підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), згідно з яким країна отримає фінансування у розмірі 560 мільйонів євро. Документ визначає пріоритети співпраці на наступні 10 років у державному та приватному секторах.