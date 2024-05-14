Правительство создало Стратегический инвестиционный совет: какова его функция

14 мая Кабинет министров Украины принял постановление "Об образовании Стратегического инвестиционного совета", разработанное в соответствии с одобренной правительством Дорожной картой реформирования управления публичными инвестициями. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Отмечается, что деятельность Стратегического инвестиционного совета будет способствовать эффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения приоритетных потребностей в восстановлении и развитии.

"Стратегический инвестиционный совет под председательством премьер-министра Украины будет играть ключевую роль в определении стратегических приоритетов для осуществления публичных инвестиций как за счет собственных ресурсов государства, так и средств международных партнеров", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, совещательный орган будет одобрять среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций и единый портфель публичных инвестиционных проектов, а также будет осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что основными задачами совета являются:

содействие обеспечению координации действий органов исполнительной власти по вопросам согласования стратегических приоритетов осуществления публичных инвестиций;

подготовка предложений по единому проектному портфелю осуществления публичных инвестиций;

подготовка предложений по повышению эффективности осуществления публичных инвестиций;

публичных инвестиций; подготовка предложений по усовершенствованию законодательства по вопросам осуществления публичных инвестиций.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что Стратегический инвестиционный совет позволит четко проследить сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.

"Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения по совершенствованию законодательства", - написал глава правительства.

Напомним, что 14 мая ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро. Ожидается, что эффективное использование Украинского рамочного инвестиционного инструмента позволит привлечь в экономику Украины дополнительно около 40 миллиардов евро инвестиций в течение нескольких последующих лет.

Сотрудничество с Европейским инвестиционным банком

В Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества – он составляет более 7 миллиардов евро.

По данным Министерства финансов, в 2023 году удалось привлечь более 261 миллиона евро инвестиционной составляющей по проектам - вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в 8 раз больше, чем в 2022 году. Инвестиционная выборка в 2023 году стала самой большой за годы сотрудничества с ЕИБ.

Отмечается, что в настоящее время на стадии реализации 23 проекта общим объемом более 4,8 миллиарда евро. Из них 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры, 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры, энергосектор включает 4 инвестиционных проекта, в сфере образования – 2, а также 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО “ Укрпочта”.

Напомним, что 18 апреля Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), согласно которому страна получит финансирование в размере 560 миллионов евро. Документ определяет приоритеты сотрудничества на следующие 10 лет в государственном и частном секторах.