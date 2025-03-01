Украина вводит новый механизм распределения публичных инвестиций

28 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы распределения публичных инвестиций", вводящее механизм финансирования стратегически важных инвестиционных проектов за счет государственного бюджета и международной поддержки.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Новый подход предполагает создание Единого проектного портфеля публичных инвестиций, включающего приоритетные проекты, финансируемые государством и международными партнерами. Определять эти проекты будет Стратегический инвестиционный совет.

Для управления распределением средств в рамках этой реформы создана Межведомственная комиссия, которую возглавит Министр финансов Украины. В ее состав войдут представители ключевых министерств, включая Минфин, Минэкономики, Мининфраструктуры, Минздрав, МОН, Минэнерго и другие.

Добавим, что введение этого постановления соответствует Дорожной карте реформирования управления публичными инвестициями на 2024–2028 годы и положению Меморандума с МВФ по экономической и финансовой политике от 4 октября 2024 года.

Оптимизация управления государственными инвестициями направлена на повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, в частности, в контексте строительства и модернизации инфраструктуры страны.

Своевременное принятие методологической базы управления публичными инвестициями позволит согласовать стратегические приоритеты государства с бюджетным планированием, что будет способствовать успешной реализации бюджета на 2026-2028 годы, подготовка которого уже началась.

Реформа управления публичными инвестициями является ключевой частью всеобщей работы правительства, в частности Министерства финансов. Ее реализация проходит в соответствии с Дорожной картой и Планом мероприятий, разработанными Минфином. Введенные изменения гарантируют общественности большую прозрачность и подотчетность расходования государственных средств на инвестиционные проекты.

Добавим, что стратегический инвестиционный совет уже утвердил Единый проектный портфель публичных инвестиций, включающий 787 национальных и региональных проектов общей стоимостью 2,6 трлн. На их финансирование в 2025 году предусмотрено 224,2 млрд. грн., из которых 186,8 млрд. грн. – это средства международных финансовых организаций и доноров, поступающих в виде грантов, кредитов и государственных гарантий.