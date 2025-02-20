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Топ-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году

Инвестиции, экономика, отрасли, война, Украина
Несмотря на войну бизнес продолжает инвестировать в Украину. Фото: freepik.com

В 2024 году в Украине не было инвестиционных соглашений, стоимость которых превышала бы $200 млн, тогда как в 2023-м стоимость крупнейшего M&A соглашения составляла $500 млн.

Об этом свидетельствуют оценки инвестиционной онлайн-платформы InVenture.

На иностранных инвесторов пришлось 45% от общего количества инвестиционных сделок, а в стоимостном выражении – 60%.

Отраслевая структура инвестиционных соглашений в Украине в 2024 году выглядела следующим образом:

  • В секторе ІТ, технологий и телекоммуникаций была заключена 41 сделка на $496 млн.
  • В строительстве и недвижимости – 29 сделок на $202 млн.
  • В сельском хозяйстве – 11 сделок на $129 млн.
  • В добывающей промышленности – 8 сделок на $102 млн.

В целом, вместе с инвестициями в другие сектора, стоимость сделок составила $1,17 млрд.

Фото 2 — Топ-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году

Около 35% сделок на рынке инвестиций Украины в 2024 году пришлись на технологический сектор. Львиная часть сделок – это привлечение финансирования технологическими компаниями с украинскими фаундерами преимущественно со стороны иностранных инвесторов.

В технологическом секторе Украины следует выделить отдельную нишу – defense tech, которая набирает обороты в Украине в условиях затяжной войны. Как отмечают в компании InVenture, существенный рост количества инвестиционных сделок в этой сфере был зафиксирован в 2024 году, несмотря на то, что подавляющее число проектов и компаний являются засекреченными. Основные сегменты рынка, наиболее интересующие инвесторов – БПЛА, РЭР, РЭБ и робототехника с military tech и ШИ, кибербезопасность и разминирование.

Также в 2024 году увеличилось количество иностранных инвесторов, анонсировавших открытие совместных предприятий и производств в оборонной и военно-технической сфере.

Напомним, в январе глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщал, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

О том, как иностранные миллиардеры вкладываются в Украину во время войны и что будет дальше, читайте в редакционной статье Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк