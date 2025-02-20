Милованов спрогнозировал, во что будут вкладывать деньги иностранцы в Украине в зависимости от сценариев войны

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов озвучил несколько сценариев поступления иностранных инвестиций в Украину в зависимости от ситуации на фронте.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Delo.ua.

Куда будут вкладываться иностранцы в Украине

Тимофей Милованов озвучил три возможных сценария развития событий на фронте, которые будут определять динамику будущих иностранных инвестиций в Украину.

Оптимистический сценарий (победа Украины, быстрое восстановление):

Потенциал привлечения инвестиций в стратегические сектора – более $25 млрд.

Масштабное восстановление инфраструктуры, логистики, металлургии и энергетики.

Сценарий затяжной войны:

Инвестиции будут продолжаться в агро, IT, логистику и оборонный сектор.

Фокус инвестирования – на устойчивых секторах с возможностью экспорта в ЕС.

Негативный сценарий (ухудшение ситуации):

Инвесторы будут концентрироваться на минимальном поддержании мощностей.

Среди наиболее перспективных секторов для инвестиций в Украину собеседник Delo.ua называет: IT и коммуникации; транспорт и логистику (восстановление Укрзализныци, портов); энергетику (зеленые проекты, модернизация инфраструктуры); металлургию ("зеленая" сталь); агроиндустрию; строительство и материалы (жилье, коммерческие объекты); критические материалы (литий, графит, титан).

Почему иностранцы (не)боятся вкладываться в Украину

По мнению Тимофея Милованова, аргументами для иностранцев вкладываться в Украину могут быть:

Гарантии и страхование – программы G7, ЕС, EBRD, MIGA минимизируют риски, в частности, через военное страхование (например, UNITY снизило страховые ставки для перевозок). Также есть всевозможные программы поддержки – ими можно воспользоваться и заработать.

– программы G7, ЕС, EBRD, MIGA минимизируют риски, в частности, через военное страхование (например, UNITY снизило страховые ставки для перевозок). Также есть всевозможные программы поддержки – ими можно воспользоваться и заработать. Дешевые активы – снижение стоимости недвижимости и производственных мощностей создает возможности для выгодных приобретений и расширения бизнеса (как у Metinvest, Ferrexpo).

– снижение стоимости недвижимости и производственных мощностей создает возможности для выгодных приобретений и расширения бизнеса (как у Metinvest, Ferrexpo). Восстановление после войны - потенциал инвестиций в будущую реконструкцию составляет более $500 млрд. Иностранные компании хотят уже сейчас присутствовать в Украине, чтобы выиграть от этих возможностей.

- потенциал инвестиций в будущую реконструкцию составляет более $500 млрд. Иностранные компании хотят уже сейчас присутствовать в Украине, чтобы выиграть от этих возможностей. Энергетическая независимость Европы : Украина – ключевой игрок в отрасли возобновляемой энергетики. Плюс – возможности новой альтернативной энергетики.

: Украина – ключевой игрок в отрасли возобновляемой энергетики. Плюс – возможности новой альтернативной энергетики. Defense Tech – мотивацией для иностранных инвесторов является потенциальный доступ к знаниям, инновациям, тактической осведомленности и рынку в сотни миллионов долларов.

Источник: НБУ

Что прогнозирует Нацбанк

Согласно базовому прогнозу Национального банка, приток иностранного капитала в частный сектор Украины будет постепенно расти. На начальном этапе большую его часть составит долговый капитал, который иностранные инвесторы будут рассматривать как более безопасный вид инвестиций. Для долгосрочного притока прямых инвестиций и масштабного восстановления жизненно важен процесс продолжения реформ, в частности на пути интеграции в ЕС.

Во-первых, сама перспектива интеграции даже до официального вступления укрепит внешнюю торговлю и привлечет иностранные инвестиции. Во-вторых, согласование с европейским законодательством будет способствовать развитию рыночной конкуренции.

Притоку инвестиций будет способствовать общая макроэкономическая стабильность. Инновации и инвестиции со стороны частного сектора, как правило, растут в условиях ее обеспечения.

Еще один важный блок работы по привлечению инвестиций касается системы страхования военных рисков в Украине. НБУ надеется, что до конца первого полугодия 2025 года Верховная Рада примет соответствующий закон.

Напомним, в январе глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщал, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

О том, как иностранные миллиардеры вкладываются в Украину во время войны и что будет дальше, читайте в редакционной статье Delo.ua.