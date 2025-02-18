Как иностранные миллиардеры вкладываются в Украину во время войны и что будет дальше

Как полномасштабная война России против Украины влияет на готовность иностранцев вкладывать деньги в бизнес на территории воюющей страны? Почему иностранные инвесторы только и ждут, чтобы зайти в Украину после войны? Что для этого должны сделать все мы? И почему следует оставаться реалистами?

Ответы на все вопросы внимательный читатель Delo. ua найдет между строк и цифр этой статьи.

Как война изменила, но не поломала планы

Война – не лучшее время для инвестиций. И ждать чуда не стоит. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину сократился в разы по сравнению с довоенным уровнем. Так, в первый год большой войны в Украину зашло всего $200 млн ПИИ. Для сравнения, в 2021 году Национальный банк оценивал чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну на уровне $6 млрд. Следовательно, падение составило 30 крат.

Однако, начиная с 2023 года улучшение финансовых результатов предприятий и запрет на выплату дивидендов обусловили увеличение объемов реинвестирования доходов, что положительно повлияло на объемы инвестиций. В результате, в 2023 году чистый приток ПИИ увеличился до $4,4 млрд, из них 3,4 млрд – это реинвестирование доходов.

Начиная со второй половины 2024 года объемы реинвестирования доходов уменьшились, что обусловлено разрешением на частичную выплату дивидендов. По предварительным данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2024 году составил $3,8 млрд, из которых 2,4 млрд – это реинвестирование доходов.

Суммарно за 2022-2024 годы прямые иностранные инвестиции в Украину составили $8,4 млрд. 72% этого притока ($6,1 млрд) сформировано за счет реинвестирования доходов, из них банками – 2,4 млрд, предприятиями – 3,7 млрд.

Следовательно, в течение 2022-2024 годов приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в значительной степени определялся объемами реинвестирования доходов иностранными компаниями, уже работающими в Украине.

Вместе с тем Национальный банк отмечает постепенное увеличение чистого притока акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов). Если в 2022 году его объем составлял $440 млн, а в 2023 году – 651 млн, то за 2024 год он вырос до $954 млн. Средства преимущественно заводили в предприятия оптовой торговли, операции с недвижимым имуществом и в перерабатывающую промышленность.

Следует понимать, что часть средств, которые заходят в Украину из-за границы как прямые иностранные инвестиции, на самом деле не иностранные. Речь идет о средствах украинского бизнеса, выведенных ранее из Украины. Это так называемые операции round tripping – направление резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну посредством прямых иностранных инвестиций. В 2022 году отток средств из Украины по таким операциям составил $600 млн. Но уже в 2023 году в Украину через операции round tripping вернулось $400 млн. Это составило 38,1% общего притока прямых иностранных инвестиций в Украину в том году. За 2024 год Нацбанк еще не обнародовал статистику.

* без учета реинвестирования доходов. Источник: НБУ

Наибольшие объемы операций round tripping осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию.

Как иностранцы вкладываются в Украину

2022 – 2024 годы

По подсчетам Киевской школы экономики, список крупнейших иностранных инвестиций в украинскую экономику в 2022-2024 годах выглядит следующим образом:

Veon (Киевстар) (Нидерланды) инвестировал $310 млн в сектор IT и коммуникаций;

(Нидерланды) инвестировал $310 млн в сектор IT и коммуникаций; NEQSOL (Vodafone) (Азербайджан) инвестировал $232,5 млн в сферу IT и коммуникаций;

(Азербайджан) инвестировал $232,5 млн в сферу IT и коммуникаций; ArcelorMittal Kryvyi Rih (Люксембург) инвестировал $192,5 млн в зеленую металлургию;

(Люксембург) инвестировал $192,5 млн в зеленую металлургию; Lifecell (Турция) вложил $180,4 млн в развитие IT и коммуникаций;

(Турция) вложил $180,4 млн в развитие IT и коммуникаций; Laude (Польша) осуществил инвестицию $109,6 млн в транспорт и логистику;

(Польша) осуществил инвестицию $109,6 млн в транспорт и логистику; Accor (Франция) инвестировал $74,2 млн в сектор услуг (гостиничный бизнес);

(Франция) инвестировал $74,2 млн в сектор услуг (гостиничный бизнес); Onur Group (Турция) вложила $50 млн в строительные материалы.

Также, в частности, известно, что турецкая Onur Group, которая была одним из крупнейших подрядчиков президентской программы "Большое строительство", с 2021 года вложила в Украине в спецразрешения на добычу полезных ископаемых, зеленую энергетику, сельское хозяйство и собственную гостиницу более $350 млн. Еще более $500 млн компания планирует инвестировать к 2030 году.

Французская NJJ Capital SAS инвестировала в приобретение активов Turkcell в Украине суммарно более $525 млн.

ArcelorMittal (Люксембург) инвестировала суммарно $130 млн в модернизацию металлургических мощностей в Кривом Роге в 2023 году.

Raiffeisen Bank International AG (Австрия) получил 107 млн евро для поддержки операций в Украине.

Норвежская Scatec в 2023 году подписала с Международной финансовой корпорацией соглашение на $100 млн на развитие проектов солнечной энергетики и хранения энергии в Украине.

Немецкая Bayer инвестировала в 2023 году 65 млн евро в поддержку агробизнеса и агротехнологий в Украине.

Carlsberg инвестировал $40 млн в развитие производства, а CEMARK – $30 млн в строительный бизнес.

Швейцарская компания Nestle в 2023 году заявила, что вложит $45 млн в строительство новой фабрики на западе Украины.

2024 год

По оценкам инвестиционной онлайн-платформы InVenture, в 2024 году в Украине не было мега сделок, стоимость которых превышала бы $200 млн, тогда как в 2023-м стоимость крупнейшего M&A соглашения составляла $500 млн. На иностранных инвесторов пришлось 45% от общего количества инвестиционных сделок, а в стоимостном выражении – 60%.

Отраслевая структура инвестиционных соглашений в Украине в 2024 году выглядела следующим образом:

В секторе ІТ, технологий и телекоммуникаций была заключена 41 сделка на $496 млн.

В строительстве и недвижимости – 29 сделок на $202 млн.

В сельском хозяйстве – 11 сделок на $129 млн.

В добывающей промышленности – 8 сделок на $102 млн.

Суммарно с инвестициями в другие сектора стоимость сделок составила $1,17 млрд.

Немного подробностей

Около 35% сделок на рынке инвестиций Украины в 2024 году пришлись на технологический сектор. Львиная часть сделок – это привлечение финансирования технологическими компаниями с украинскими фаундерами преимущественно со стороны иностранных инвесторов.

Среди крупнейших сделок в технологическом секторе следует отметить:

Украинский разработчик no-code платформы для автоматизации бизнес-процессов и CRM компания Creatio привлекла $200 млн от Sapphire Ventures, StepStone Group, Volition Capital и стала новым единорогом с отметкой $1,2 млрд.

Французская инвестиционная компания NJJ Holding приобрела за $120 млн провайдера связи и платного телевидения "Датагруп-Volia".

Американская компания SoundHound AI, разработчик голосового ИИ, приобрела ключевые активы платформы онлайн заказов Allset, основанной украинцами, за $50 млн.

Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета привлекла $32 млн от Nordstar, Bank of Georgia. В предыдущий раз, в 2022 году, компания привлекла $7,4 млн во главе с Flyer One Ventures и Solid с участием TA Ventures, Jiji, u.ventures и AVentures Capital.

Лондонский стартап с украинскими соучредителями Carmoola привлек $19 млн от QED Investors, VentureFriends, InMotion Ventures, AlleyCorp и u.ventures.

В технологическом секторе Украины следует выделить отдельную нишу – defense tech, которая набирает обороты в Украине в условиях затяжной войны. Как отмечают в компании InVenture, существенный рост количества инвестиционных сделок в этой сфере был зафиксирован в 2024 году, несмотря на то, что подавляющее число проектов и компаний являются засекреченными. Основные сегменты рынка, наиболее интересующие инвесторов, – БПЛА, РЭР, РЭБ и робототехника с military tech и ШИ, кибербезопасность и разминирование.

Среди инвестиционных соглашений с defense tech проектами, которые были освещены публично, можно упомянуть, в частности:

Украинский стартап Bavovna.AI привлек $2,7 млн на разработку автономной навигации для БПЛА. Главным инвестором стала американская компания Presto Tech Horizons, к инвестированию также присоединились Network VC, Allied VC и ряд частных инвесторов.

Украинский разработчик ИИ-решений по управлению роями беспилотников Swarmer привлек $2,7 млн инвестиций от американской оборонной технологической компании RG.AI, а также американских фондов Radius Capital, Green Flag Ventures и D3.

Также в 2024 году увеличилось количество иностранных инвесторов, анонсировавших открытие совместных предприятий и производств в оборонной и военно-технической сфере.

Так, например, французско-германский оружейный конгломерат KNDS намерен создать предприятие в Украине.

Rheinmetall создаст совместное предприятие по производству боеприпасов в Украине. Также немецкий концерн намерен построить в Украине четыре завода.

Quantum-Systems GmbH открыла в Украине завод по производству немецких разведывательных БПЛА с инвестициями в 6 млн евро.

Эстонская Frankenburg Technologies запустит в Украине производство противоракетных систем.

Чешский оружейный холдинг CSG планирует создать два – три совместных предприятия с Укроборонпромом.

Укроборонпром также планирует создать совместные предприятия, сервисный центр и производство БПАК с рядом европейских компаний.

Среди наиболее знаковых соглашений на аграрном рынке Украины в 2024 году следует упомянуть следующие:

Саудовская компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC), принадлежаща Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, приобрела 12,6% акций компании МХП, находившихся в свободном обращении, за $54 млн.

АМКУ предоставил разрешение на концентрацию американской компанией Bunge Global SA контроля над компанией Viterra Limited, которая в Украине представлена агротрейдерским бизнесом и тремя крупными элеваторами хранения зерна. По оценкам InVenture, стоимость элеваторных мощностей Viterra в Украине может превышать $15 млн.

Среди крупнейших сделок по приобретению иностранными инвесторами государственного имущества Украины следует упомянуть, в частности, покупку азербайджанской NEQSOL Holding (владелец Vodafone Украина) на приватизационном конкурсе Объединенной горно-химической компании (ОГХК) за 3,98 млрд гривен.

Несмотря на общую низкую активность иностранных инвесторов в Украине в годы войны, некоторые транснациональные компании продолжают активно осваивать инвестиции в Украине. Среди очередных оптимистичных кейсов – следующие.

Производитель табачной продукции JTI Украина планирует инвестировать $60 млн в развитие в Украине.

Philip Morris инвестировала $30 млн в новую фабрику во Львовской области.

Bayer начал строительство второй очереди семенного завода в Житомирской области с $60 млн инвестиций.

Kronospan инвестировал 200 млн евро в производство OSB-плит в Ровенской области.

Unilever строит фабрику в Белой Церкви и инвестирует в нее 20 млн евро.

Ирландский производитель стройматериалов CRH инвестировал в Украину 80 млн долларов во время войны.

Строительное подразделение компании ArcelorMittal намерено через дочернюю компанию ArcelorMittal Construction Germany создать в Киеве современное производство стройматериалов за 40 млн евро.

Oberbeton инвестирует $26 млн в завод по производству железобетонных конструкций в Тернопольской области.

Турецкий Dalgakıran Kompresör инвестировал 10 млн долларов в производство энергооборудования в Киевской области.

Немецкая Notus Energy строит в Одесской области ВЭС мощностью 300 МВт, а американская Elementum Energy построит в Украине ВЭС мощностью 400 МВт.

ЕБРР создает совместное предприятие по GOLDBECK SOLAR Investment для проектов СЭС в Украине.

Французская группа Saint-Gobain инвестировала 11 млн евро в завод строительных смесей в Украине.

Финская Peikko Group инвестирует в завод композитных конструкций в Белой Церкви.

Турецкая "Атлас Глобал Энерджи" запланировала построить в Житомирской области современную ветроэлектростанцию.

Международный гостиничный оператор Accor (Франция) намерен открыть Novotel Lviv и Novotel Living Kyiv до конца 2025 года. В планах – подписание договора об открытии ibis в Хмельницком.

Источник: НБУ

Почему иностранцы (не)боятся вкладываться в Украину

Какой логикой руководствуются иностранные инвесторы, вкладываясь деньгами в Украину во время войны?

По мнению президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, аргументами для иностранцев вкладываться в Украину являются:

Гарантии и страхование – программы G7, ЕС, EBRD, MIGA минимизируют риски, в частности, через военное страхование (например, UNITY снизило страховые ставки для перевозок). Также есть всевозможные программы поддержки – ими можно воспользоваться и заработать.

– программы G7, ЕС, EBRD, MIGA минимизируют риски, в частности, через военное страхование (например, UNITY снизило страховые ставки для перевозок). Также есть всевозможные программы поддержки – ими можно воспользоваться и заработать. Дешевые активы – снижение стоимости недвижимости и производственных мощностей создает возможности для выгодных приобретений и расширения бизнеса (как у Metinvest, Ferrexpo).

– снижение стоимости недвижимости и производственных мощностей создает возможности для выгодных приобретений и расширения бизнеса (как у Metinvest, Ferrexpo). Восстановление после войны потенциал инвестиций в будущее восстановление составляет более $500 млрд. Иностранные компании хотят присутствовать в Украине, чтобы выиграть от этих возможностей.

потенциал инвестиций в будущее восстановление составляет более $500 млрд. Иностранные компании хотят присутствовать в Украине, чтобы выиграть от этих возможностей. Энергетическая независимость Европы : Украина – ключевой игрок в сфере возобновляемой энергетики. Плюс – возможности новой альтернативной энергетики.

: Украина – ключевой игрок в сфере возобновляемой энергетики. Плюс – возможности новой альтернативной энергетики. Defense Tech – мотивацией для иностранных инвесторов является потенциальный доступ к знаниям, инновациям, тактическая осведомленность и рынок в сотни миллионов долларов.

Чего ждать дальше

Согласно базовому прогнозу Национального банка, приток иностранного капитала в частный сектор Украины будет постепенно расти. На начальном этапе большую его часть составит долговый капитал, который иностранные инвесторы будут рассматривать как более безопасный вид инвестиций. Для долгосрочного притока прямых инвестиций и масштабного восстановления жизненно важен процесс продолжения реформ, в частности на пути интеграции в ЕС.

Во-первых, сама перспектива интеграции, даже до официального вступления, укрепит внешнюю торговлю и привлечет иностранные инвестиции. Во-вторых, согласование с европейским законодательством будет способствовать развитию рыночной конкуренции.

Притоку инвестиций будет способствовать общая макроэкономическая стабильность. Инновации и инвестиции со стороны частного сектора, как правило, растут в условиях ее обеспечения.

Еще один важный блок работы по привлечению инвестиций касается системы страхования военных рисков в Украине. НБУ надеется, что до конца первого полугодия 2025 года Верховная Рада примет соответствующий закон.

Тимофей Милованов озвучивает следующие прогнозы дальнейшей динамики иностранных инвестиций в Украину в зависимости от ситуации на фронте.

Оптимистический сценарий (победа Украины, быстрое восстановление):

Потенциал привлечения инвестиций в стратегические сектора – более $25 млрд.



Масштабное обновление инфраструктуры, логистики, металлургии и энергетики.

Сценарий затяжной войны :

Инвестиции будут продолжаться в агро, IT, логистику и оборонный сектор.

Фокус инвестирования – на устойчивых секторах с возможностью экспорта в ЕС.

Отрицательный сценарий (ухудшение ситуации):

Инвесторы будут концентрироваться на минимальном поддержании мощностей.

Среди наиболее перспективных секторов для инвестиций в Украину собеседник Delo. ua называет: IT и коммуникации; транспорт и логистику (восстановление Укрзализныци, портов); энергетику (зеленые проекты, модернизация инфраструктуры); металлургию ("зеленая" сталь); агроиндустрию ; строительство и материалы (жилье, коммерческие объекты); критические материалы (литий, графит, титан)