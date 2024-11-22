Инвестиции военного времени: как "АрселорМиттал Кривой Рог" движется к зеленой стали

Несмотря на войну "АрселорМиттал Кривой Рог" верит в Украину и продолжает инвестировать в развитие бизнеса. Объем инвестиций за 2023 год составил $130 млн, а в 2024-м здесь планируют вложить еще $155 млн. Компания придерживается принципов устойчивого развития, поскольку является частью глобального холдинга ArcelorMittal — мирового лидера металлургической отрасли, объединяющего более 120 тысяч специалистов во всем мире. Материнская компания уже много лет занимает второе место в мировом рейтинге по выплавке стали , а по итогам 2024 года она заняла 413-е место в списке крупнейших мировых компаний в рейтинге Forbes Global 2000 .

С 2006 по 2024 год "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестировал в природоохранные мероприятия более 10 млрд грн, что позволило уменьшить общие выбросы в атмосферу почти на 50%. Готовясь к вступлению Украины в ЕС, предприятие подготовило стратегию, которая позволит ему полностью соответствовать требованиям европейского законодательства, а также успешно сертифицировать свою продукцию в ЕС.

Список основных инвестиционных проектов по природоохранным направлениям:

- реконструкция коксовых батарей №№ 3, 4, 5, 6 с внедрением комплекса природоохранных мероприятий; - строительство цеха сероочистки; - строительство отделения непрерывной разливки стали; - реконструкция установок очистки газа от конвертеров № 4,5,6; - реконструкция установок очистки газа от агломашин и хвостовых частей №1-6 АЦ-2; - строительство полигона для захоронения промышленных отходов; - реконструкция действующих ГОУ от вращающихся печей № 2, 3, 4 ВВЦ; - внедрение автоматизированной системы экологического мониторинга на границе СЗЗ; - внедрение автоматизированной системы мониторинга качества сточных вод в контрольных створах сбросов; - реконструкция и строительство хвостохранилищ.

Компания должна была свернуть свои наиболее амбициозные стратегические инвестиционные проекты, но, несмотря на это, "АрселорМиттал Кривой Рог" остается крупнейшим международным инвестором в украинскую экономику. В то же время компания готовит планы по дальнейшей модернизации предприятия, которые можно будет внедрить уже после окончания горячей фазы войны.

На пути в ЕС

"АрселорМиттал Кривой Рог" не стоит в стороне от трендов зеленой трансформации. На предприятии отмечают, что без четкого понимания глобальных трендов развития невозможны процветание и конкурентоспособность в будущем. Это означает не только понимание трендов экономики и рынка, но и социальных и экологических мегатенденций, определяющих будущее.

Понимание мегатенденций позволяет бизнесу инвестировать в долгосрочную перспективу в мире, который становится все более цикличным и все чаще отказывается от ископаемого топлива. И позволяет создать сильную основу для будущего компании, а также внести свой вклад в построение лучшего мира для всех. Поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует в экологические проекты с момента начала работы в Украине.

С 2006 года "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестировал в природоохранные мероприятия более 10 млрд грн. За это время реконструировано и построено 138 высокоэффективных газоочистных установок. С 2006 года общие выбросы в атмосферу были снижены на 52,3%, сброс сточных вод — на 70,3%, объем размещения отходов — на 24,1%.

Среди масштабных проектов за эти годы следует отметить реконструкцию установок очистки газа от всех шести агломашин агломерационного цеха №2. Модернизация агломерационного производства — приоритетная задача компании, поскольку доля выбросов от этих производственных объектов в общем объеме выбросов составляет около 75%. В ходе реализации проекта было реконструировано газоочистное оборудование агломашин №№ 1-6 от зон спекания агломерата и хвостовых частей этих агрегатов. Смонтированы современные электрофильтры EKOPLANT производства Италии и Дании. Также установлены новые зажигательные горны с энергоэффективной системой зажигания.

Еще одним масштабным проектом стала реконструкция коксовых батарей №5 и №6 коксохимического производства. На этих объектах были полностью ликвидированы неорганизованные выбросы при загрузке шихты, построена установка беспылевой выдачи кокса, установлена дверь камер коксования со специальными уплотнениями, за счет чего снижение выбросов составило 13%, построено 5 установок очистки газа на всех стадиях транспортировки кокса, построена новая башня тушения кокса. Как результат — выбросы от каждой батареи снизились до 50%.

Из-за войны предприятие пока не имеет возможности реализовывать масштабные проекты, требующие привлечения иностранных специалистов. Однако даже сейчас "АрселорМиттал Кривой Рог" выполняет планово-предупредительные ремонты экологического оборудования. А это восстановление и обслуживание установок очистки газа, трубо- и пульпопроводов дробилки горного департамента, ремонт пульпопроводов и очистки шламонакопителей шламового хозяйства рудообогатительных фабрик, ремонт технологических установок очистки газа парогазового цеха.

Металлургическая компания будущего

В "АрселорМиттал Кривой Рог" отмечают, что при всех вызванных войной проблемах они продолжают верить в Украину, а после завершения горячей фазы войны, как только будет возможность привлекать международных подрядчиков, вернутся к масштабным проектам по декарбонизации.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС, а также ускорение гармонизации украинских экологических норм с европейскими ставят новые вызовы перед украинскими металлургами. Как часть глобального холдинга ArcelorMittal не может не оставаться на острие изменений.

Глобальная компания ArcelorMittal как лидер отрасли стремится к 2030 году сократить выбросы углерода на 35% в Европе и к 2050 году стать полностью углеродно нейтральной. Кроме экологической модернизации своих активов. компания решила взять инициативу в свои руки и объединила все свои зеленые инициативы под зонтичным брендом XCarb.

Этим брендом, в частности, маркируется сталь, изготовленная в электродуговых печах с использованием значительной части металлолома и применением 100% возобновляемой энергии, имеющей сертификат происхождения. В компании отмечают, что зеленая сталь играет решающую роль в декарбонизации и станет решением проблемы изменения климата.

Сейчас на предприятиях ArcelorMittal есть два технологических пути для производства стали с нулевым выбросом углерода. Путь Smart Carbon подразумевает замену угля доменной печи альтернативными источниками углерода из биомассы или сельскохозяйственных отходов. Эти отходы являются источником углекислого газа во время своего природного распада, поэтому эту энергию можно классифицировать как нейтрально углеродную.

Другая технология — производство стали из лома или железа прямого восстановления (DRI) в электродуговой печи. Технология DRI подразумевает прямое восстановление железа из руды с помощью природного газа. Однако на ArcelorMittal природный газ частично заменен в технологическом процессе водородом. С развитием технологий получения зеленого водорода и развития соответствующей инфраструктуры эта технология может стать прорывом в зеленой металлургии.

Многие инфраструктурные проекты и объекты зеленой энергетики в разных уголках планеты реализуют с использованием зеленой стали ArcelorMittal. Она постепенно становится одним из ключевых материалов для построения зеленой экономики.

Будучи частью глобального холдинга, который является мировым лидером в отрасли, "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжит осуществлять в Украине климатические амбиции ArcelorMittal, внедрять новейшие отраслевые технологии, обеспечивать работой тысячи украинцев и давать на украинский рынок качественную зеленую сталь.