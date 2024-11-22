Інвестиції воєнного часу: як "АрселорМіттал Кривий Ріг" прямує до зеленої сталі

Попри війну “АрселорМіттал Кривий Ріг” вірить в Україну та продовжує інвестувати у розвиток бізнесу. Обсяг інвестицій за 2023 рік становив $130 млн, а у 2024-му тут планують вкласти ще $155 млн. Компанія дотримується принципів сталого розвитку, оскільки є частиною глобального холдингу ArcelorMittal, що є світовим лідером металургійної галузі та об’єднує понад 120 тисяч фахівців в усьому світі. Материнська компанія вже багато років поспіль посідає друге місце у світовому рейтингу з виплавки сталі , а за підсумками 2024 року посіла 413-те місце у списку найбільших компаній у світі за рейтингом Forbes Global 2000 .

З 2006 по 2024 рік "АрселорМіттал Кривий Ріг" інвестував у природоохоронні заходи понад 10 млрд грн, що дасть змогу зменшити загальні викиди в атмосферу на майже 50%. Готуючись до вступу України в ЄС, підприємство має власну стратегію, яка дозволить йому повністю відповідати вимогам європейського законодавства, а також успішно сертифікувати свою продукцію в ЄС.

Перелік основних інвестиційних проєктів за природоохоронними напрямами:

- реконструкція коксових батарей №№ 3, 4, 5, 6 із впровадженням комплексу природоохоронних заходів; - будівництво цеху сіркоочищення; - будівництво відділення безперервного розливання сталі; - реконструкція установок очищення газу від конвертерів №№ 4,5,6; - реконструкція установок очищення газу від агломашин та хвостових частин №№1-6 АЦ-2; - будівництво полігона для захоронення промислових відходів; - реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№2, 3, 4 ВВЦ; - впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу на межі СЗЗ; - впровадження автоматизованої системи моніторингу якості стічних вод у контрольних створах скидів; - реконструкція та будівництво хвостосховищ.

Через війну компанія мусила згорнути свої найбільш амбітні стратегічні інвестиційні проєкти, але попри це "АрселорМіттал Кривий Ріг" залишається найбільшим міжнародним інвестором в українську економіку. Водночас компанія готує плани з подальшої модернізації підприємства, які можна буде впровадити вже після закінчення гарячої фази війни.

На шляху до ЄС

"АрселорМіттал Кривий Ріг" не стоїть осторонь трендів зеленої трансформації. На підприємстві кажуть, що без чіткого розуміння глобальних трендів розвитку неможливі процвітання та конкурентоспроможність у майбутньому. Це означає не лише розуміння трендів економіки та ринку, але й соціальних та екологічних мегатенденцій, які визначають майбутнє.

Розуміння мегатенденцій дає можливість бізнесу інвестувати у довгострокову перспективу в світі, який стає дедалі більш циклічним та дедалі частіше відмовляється від викопного палива. І дозволяє створити сильне підґрунтя для майбутнього компанії, а також зробити свій внесок у побудову кращого світу для усіх. Тому "АрселорМіттал Кривий Ріг" інвестує в екологічні проєкти від початку своєї роботи в Україні.

З 2006 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" інвестував у природоохоронні заходи понад 10 млрд грн. За цей час реконструйовано і побудовано 138 високоефективних газоочисних установок. З 2006 року загальні викиди в атмосферу були знижені на 52,3%, скид стічних вод — на 70,3%, об’єм розміщення відходів — на 24,1%.

Серед масштабних проєктів за ці роки варто назвати реконструкцію установок очищення газу від усіх шести агломашин агломераційного цеху №2. Модернізація агломераційного виробництва — пріоритетне завдання компанії, оскільки частка викидів від цих виробничих об'єктів у загальному обсязі викидів становить приблизно 75%. Під час реалізації проєкту було реконструйовано газоочисне устаткування агломашин №№ 1-6 від зон спікання агломерату і хвостових частин цих агрегатів. Змонтовані сучасні електрофільтри EKOPLANT виробництва Італії та Данії. Також встановлено нові запалювальні горни з енергоефективною системою запалювання, що забезпечило зниження витрат природного газу. У результаті викиди пилу скоротилися у середньому на 80% від кожної агломашини.

Ще одним масштабним проєктом стала реконструкція коксових батарей №5 та №6 коксохімічного виробництва. На цих об'єктах були повністю ліквідовані неорганізовані викиди при завантаженні шихти, збудована установка безпилової видачі коксу, встановлено двері камери коксування зі спеціальними ущільненнями, завдяки чому зниження викидів становило 13%, збудовано 5 установок очищення газу на всіх стадіях транспортування коксу, збудована нова башта гасіння коксу. Як результат — викиди від кожної батареї знизились до 50%.

Через війну підприємство наразі не має змоги виконувати масштабні проєкти, які потребують залучення іноземних фахівців. Проте навіть зараз "АрселорМіттал Кривий Ріг" виконує планово-попереджувальні ремонти екологічного обладнання. Йдеться про відновлення й обслуговування установок очищення газів, трубо- і пульпопроводів дробарної фабрики гірничого департаменту, ремонт пульпопроводів і очищення шламонакопичувачів шламового господарства рудозбагачувальних фабрик, ремонт технологічних установок очищення газу парогазового цеху.

Металургійна компанія майбутнього

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" зауважують, що, попри всі викликані війною негаразди, продовжують вірити в Україну, а після завершення гарячої фази війни, як тільки буде змога залучати міжнародних підрядників, повернуться до масштабних проєктів з декарбонізації.

Переговори про вступ України до ЄС, а також пришвидшення гармонізації українських екологічних норм з європейськими ставлять нові виклики перед українськими металургами. “АрселорМіттал Кривий Ріг” як частина глобального холдингу ArcelorMittal не може не залишатися на вістрі змін.

Глобальна компанія ArcelorMittal як лідер галузі прагне до 2030 року скоротити викиди вуглецю на 35% у Європі та до 2050 року стати повністю вуглецево нейтральною. Окрім екологічної модернізації своїх активів, компанія вирішила взяти ініціативу у свої руки та об'єднала всі свої зелені ініціативи під парасольковим брендом XCarb.

Цим брендом, зокрема, маркується сталь, яка виготовлена в електродугових печах з використанням значної частки металобрухту та застосуванням 100% відновлюваної енергії, що має сертифікат походження. У компанії кажуть, що зелена сталь відіграє вирішальну роль у декарбонізації та стане розв'язанням проблеми зміни клімату.

Зараз на підприємствах ArcelorMittal є два технологічні шляхи для виробництва сталі з нульовим викидом вуглецю. Шлях Smart Carbon передбачає заміну вугілля доменної печі альтернативними джерелами вуглецю з біомаси або сільськогосподарських відходів. Ці відходи є джерелом вуглекислого газу під час свого природного розпаду, тому цю енергію можна класифікувати як вуглецево нейтральну.

Інша технологія — виробництво сталі з брухту або заліза прямого відновлення (DRI) в електродуговій печі. Технологія DRI передбачає пряме відновлення заліза з руди за допомогою природного газу. Проте на ArcelorMittal природний газ частково замінено у технологічному процесі воднем. З розвитком технологій отримання зеленого водню та розбудови відповідної інфраструктури ця технологія може стати проривом у зеленій металургії.

Багато інфраструктурних проєктів та об'єктів зеленої енергетики у різних куточках планети реалізуються з використанням зеленої сталі ArcelorMittal. Вона поступово стає одним із ключових матеріалів для побудови зеленої економіки.

Будучи частиною глобального холдингу, який є світовим лідером у галузі, "АрселорМіттал Кривий Ріг" продовжить здійснювати в Україні кліматичні амбіції ArcelorMittal, впроваджувати найновіші галузеві технології, забезпечувати роботою тисячі українців та давати на український ринок якісну зелену сталь.