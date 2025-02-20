Милованов спрогнозував, у що вкладатимуть гроші іноземці в Україні залежно від сценаріїв війни

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов озвучив декілька сценаріїв надходження іноземних інвестицій в Україну залежно від ситуації на фронті.

Про це він розказав в ексклюзивному коментарі для Delo.ua.

Куди вкладатимуться іноземці в Україні

Тимофій Милованов озвучив три можливих сценарії розвитку подій на фронті, які визначатимуть динаміку майбутніх іноземних інвестицій в Україну.

Оптимістичний сценарій (перемога України, швидке відновлення):

Потенціал залучення інвестицій у стратегічні сектори – понад $25 млрд.

Масштабне відновлення інфраструктури, логістики, металургії та енергетики.

Сценарій затяжної війни:

Інвестиції продовжуватимуться в агро, IT, логістику та оборонний сектор.

Фокус інвестування – на стійких секторах з можливістю експорту в ЄС.

Негативний сценарій (погіршення безпекової ситуації):

Інвестори концентруватимуться на мінімальному підтриманні потужностей.

Серед найперспективніших секторів для інвестицій в Україну співрозмовник Delo.ua називає: IT та комунікації; транспорт та логістику (відновлення Укрзалізниці, портів); енергетику (зелені проєкти, модернізація інфраструктури); металургію ("зелена" сталь); агроіндустрію; будівництво та матеріали (житло, комерційні об'єкти); критичні матеріали (літій, графіт, титан).

Чому іноземці (не)бояться вкладатися в Україну

На думку Тимофія Милованова, аргументами для іноземців вкладатися в Україну є наступні:

Гарантії та страхування – програми G7, ЄС, EBRD, MIGA мінімізують ризики, зокрема через воєнне страхування (наприклад, UNITY знизило страхові ставки для перевезень). Також є всілякі програми підтримки –ними можна скористатись і заробити.

– програми G7, ЄС, EBRD, MIGA мінімізують ризики, зокрема через воєнне страхування (наприклад, UNITY знизило страхові ставки для перевезень). Також є всілякі програми підтримки –ними можна скористатись і заробити. Дешеві активи – зниження вартості нерухомості та виробничих потужностей створює можливості для вигідних придбань та розширення бізнесу (як у Metinvest, Ferrexpo).

– зниження вартості нерухомості та виробничих потужностей створює можливості для вигідних придбань та розширення бізнесу (як у Metinvest, Ferrexpo). Відновлення після війни – потенціал інвестицій у майбутню реконструкцію складає понад $500 млрд. Тож іноземні компанії хочуть бути присутніми вчасно в Україні, щоб виграти від цих можливостей.

– потенціал інвестицій у майбутню реконструкцію складає понад $500 млрд. Тож іноземні компанії хочуть бути присутніми вчасно в Україні, щоб виграти від цих можливостей. Енергетична незалежність Європи : Україна – ключовий гравець у сфері відновлюваної енергетики. Плюс – можливості нової альтернативної енергетики.

: Україна – ключовий гравець у сфері відновлюваної енергетики. Плюс – можливості нової альтернативної енергетики. Defense Tech – мотивацією для іноземних інвесторів є потенційний доступ до знань, інновацій, тактичної обізнаності, і ринку в сотні мільйонів доларів.

Джерело: НБУ

Що прогнозує Нацбанк

Відповідно до базового прогнозу Національного банку, приплив іноземного капіталу в приватний сектор України поступово зростатиме. На початковому етапі більшу його частину складатиме борговий капітал, який іноземні інвестори розглядатимуть як безпечніший вид інвестицій. Для довгострокового припливу прямих інвестицій та масштабної відбудови життєво важливим є процес продовження реформ, зокрема на шляху інтеграції в ЄС.

По-перше, сама перспектива інтеграції, навіть до офіційного вступу, зміцнить зовнішню торгівлю та привабить іноземні інвестиції. По-друге, узгодження з європейським законодавством сприятиме розвитку ринкової конкуренції.

Притоку інвестицій сприятиме загальна макроекономічна стабільність. Інновації та інвестиції з боку приватного сектору зазвичай зростають в умовах її забезпечення.

Ще один важливий блок роботи для залучення інвестицій стосується системи страхування воєнних ризиків в Україні. НБУ сподівається, що до кінця першого півріччя 2025 року Верховна Рада ухвалить відповідний закон.

Нагадаємо, у січні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2024 року склав $3,98 млрд. Це на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про те, як іноземні мільярдери вкладаються в Україну під час війни і що буде далі, читайте в редакційній статті Delo.ua.