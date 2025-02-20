Топ-4 галузі української економіки, куди вкладались інвестори в 2024 році

В 2024 році в Україні не було інвестиційних угод, вартість яких би перевищувала $200 млн, тоді як у 2023-му вартість найбільшої M&A угоди становила $500 млн.

Про це свідчать оцінки інвестиційної онлайн-платформи InVenture.

На іноземних інвесторів прийшлося 45% від загальної кількості інвестиційних угод, а у вартісному вираженні – 60%.

Галузева структура інвестиційних угод в Україні у 2024 році виглядала наступним чином:

В секторі ІТ, технологій та телекомунікацій було укладено 41 угоду на $496 млн.

В будівництві та нерухомості – 29 угод на $202 млн.

В сільському господарстві – 11 угод на $129 млн.

В добувній промисловості – 8 угод на $102 млн.

Загалом, разом з інвестиціями в інші сектори, вартість угод склала $1,17 млрд.

Близько 35% угод на ринку інвестицій України в 2024 році припали на технологічний сектор. Левова частина угод – це залучення фінансування технологічними компаніями з українськими фаундерами переважно зі сторони іноземних інвесторів.

В технологічному секторі України варто виділити окрему нішу – defense tech, яка набирає оберти в Україні в умовах затяжної війни. Як зазначають в компанії InVenture, суттєве зростання кількості інвестиційних угод в цій сфері було зафіксовано у 2024 році незважаючи на те, що переважна кількість проектів та компаній є засекреченими. Основні сегменти ринку, які найбільше цікавлять інвесторів, – БПЛА, РЕР, РЕБ і робототехніка з military tech та ШІ, кібербезпека та розмінування.

Також у 2024 році побільшало іноземних інвесторів, які анонсували відкриття спільних підприємств та виробництв в оборонній та військово-технічній сфері.

Нагадаємо, у січні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за 11 місяців 2024 року склав $3,98 млрд. Це на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про те, як іноземні мільярдери вкладаються в Україну під час війни і що буде далі, читайте в редакційній статті Delo.ua.