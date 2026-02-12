Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,28

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запровадили нову оцінку результативності інвестпроєктів: що це означає

Порядок оцінки публічних інвестпроєктів
Уряд визначив критерії перевірок інвестпроєктів / Мінекономіки

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок оцінки результативності публічних інвестиційних проєктів, який запроваджує жорсткий контроль за використанням державних коштів після завершення робіт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Навіщо потрібні нові правила?

До цього часу в Україні був відсутній єдиний механізм, який би дозволяв комплексно оцінити, наскільки ефективно були витрачені кошти на той чи інший проєкт після його фіналу.

Новий порядок має на меті порівняти фактичні результати з тими, що планувалися на етапі ідеї. 

Що передбачає новий порядок:

  • Хто відповідає: чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку.
  • Терміни: встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт.
  • Параметри оцінки: аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля.
  • Висновки: результати оформлюватимуться у вигляді офіційного висновку за єдиною формою.

У свідомстві додали, що новий підхід гарантує державі абсолютну прозорість та інструменти для точного моніторингу ефективності капіталовкладень.

Аналіз успіхів і прорахунків поточних ініціатив дозволить якісно коригувати бюджетне планування, роблячи процес управління державними фінансами більш професійним та передбачуваним

Нагадаємо, у 2025 році в Україні завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Автор:
Тетяна Бесараб