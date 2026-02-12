В Україні запровадили нову оцінку результативності інвестпроєктів: що це означає

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок оцінки результативності публічних інвестиційних проєктів, який запроваджує жорсткий контроль за використанням державних коштів після завершення робіт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Навіщо потрібні нові правила?

До цього часу в Україні був відсутній єдиний механізм, який би дозволяв комплексно оцінити, наскільки ефективно були витрачені кошти на той чи інший проєкт після його фіналу.

Новий порядок має на меті порівняти фактичні результати з тими, що планувалися на етапі ідеї.

Що передбачає новий порядок:

Хто відповідає: чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку.

чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку. Терміни: встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт.

встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт. Параметри оцінки: аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля.

аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля. Висновки: результати оформлюватимуться у вигляді офіційного висновку за єдиною формою.

У свідомстві додали, що новий підхід гарантує державі абсолютну прозорість та інструменти для точного моніторингу ефективності капіталовкладень.

Аналіз успіхів і прорахунків поточних ініціатив дозволить якісно коригувати бюджетне планування, роблячи процес управління державними фінансами більш професійним та передбачуваним

Нагадаємо, у 2025 році в Україні завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями. Уряд сформував і затвердив єдині правила планування, відбору та фінансування інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.